На Львівщині суд покарав міськраду за «креативну» розправу з боржниками

Директора водоканалу і міськраду Стрия оштрафували за оприлюднення особистих даних боржників за комунальні послуги

У Львівській області суд покарав директора водоканалу і міськраду Стрия за «креативну» розправу з боржниками, зобов'язавши заплатити штраф за те, що вони встановили по місту чотири білборди з адресами найбільших боржників. Про це йдеться в сюжеті новин «Сьогодні».

На кожній «ганебній дошці» було близько двох десятків адрес неплатників, а загальна сума заборгованості підприємству становить понад пів мільйона гривень.

Суд присудив сплатити штраф 5100 гривень міськраді і 1700 грн – Стрийводоканалу.

«Адреса місця проживання також може ідентифікувати особистість і відповідно це є прямим втручанням в особисте життя», – пояснила представник уповноваженого ВР України з прав людини у сфері захисту персональних даних Інна Берназюк.

Раніше в офісі Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової заявили про протиправність публікації списків боржників за комунальні послуги.

До офісу Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини надходять численні скарги від громадян щодо поширення постачальниками житлово-комунальних послуг в мережі Інтернет, під’їздах будинків, переліків боржників, а саме: номерів особових рахунків, адрес (назв районів, вулиць, номерів будинків та квартир), сум заборгованості тощо.

Те, що такі дані потрапляють у відкритий доступ – є порушенням закону про персональну інформацію. Йдеться про статтю шосту Закону «Про захист персональних даних».

Нагадаємо, віднедавна в Україні за борги з комуналки можуть вимкнути газ і електроенергію. Крім того, постачальник має право подати до суду і потім заарештувати банківські рахунки боржника.