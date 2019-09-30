Нацбанк купив максимальний з літа обсяг валюти



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Минулого тижня Нацбанк не продавав валюту на міжбанківському валютному ринку

Національний банк України минулого тижня - з понеділка, 23 вересня, по п'ятницю, 27 вересня, - купив 348,2 млн на міжбанківському валютному ринку, а тижнем раніше - 269,6 млн доларів. Ця сума є максимальною з серпня.

При цьому продаж валюти не здійснюється вже восьмий тиждень поспіль. Дані оприлюднені на сайті регулятора.

НБУ активно купує валюту протягом всього періоду з початку року, і загальна сума досягла 4,15 млрд доларів.

Відзначимо, що з початку 2019 року Нацбанк продавав валюту протягом семи тижнів: з 2 по 4 січня (24,33 млн доларів), з 8 по 11 січня (30 млн доларів), з 4 по 8 лютого (3 млн доларів), з 11 по 15 березня (109,5 млн доларів), з 1 по 5 квітня (21,6 млн доларів), з 27 по 31 травня (43 млн доларів) і з 29 липня по 2 серпня (16,8 млн доларів) . Загальна сума продажу валюти склала 248,23 млн доларів.

З початку року регулятор купив на міжбанку на 3,91 млрд доларів більше, ніж продав (чиста покупка).

Зазначимо, що в першому і другому кварталах 2019 року план НБУ з купівлі валюти в день на міжбанку для нарощування міжнародних резервів становив 15 млн доларів, а в квітні регулятор підвищив його до 20 млн доларів. Такий план встановлений на другий і третій квартали 2019 року, тобто до вересня включно.

За підсумками 2018 року Україна наростила міжнародні резерви до п'ятирічного максимуму - до 1 січня цього року вони досягли 20,82 млрд доларів, а до вересня збільшилися до 22,02 млрд доларів.

Джерело: Сегодня