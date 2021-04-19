SkyUp запускає рейси з трьох міст України на Кіпр

SkyUp виконав перший рейс до Ларнаки

Перший політ запланований на 1 травня

Авіакомпанія SkyUp анонсувала рейси в кіпрське місто Ларнака з Харкова, Запоріжжя та Львова. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Рейси будуть здійснюватися щочетверга і щонеділі.

Польоти у напрямку Запоріжжя - Ларнака - Запоріжжя почнуться з 31 травня, а в напрямку Харків - Ларнака - Харків авіарейси почнуть здійснюватися 1 травня.

При цьому з 27 травня SkyUp запустить авіарейс Львів - Ларнака - Львів.

Рейси з Києва

Рейси виконуватимуться двічі на тиждень, а вже в травні частота збільшиться й SkyUp літатиме на Кіпр щопонеділка, щосереди, щоп’ятниці і щосуботи.

Київ — Ларнака від 2211 грн* без багажу

Ларнака — Київ від 2376 грн* без багажу

Рейси з регіонів

В травні авіакомпанія розпочинає польоти з трьох обласних центрів України:

Харкова

З 1 травня стартують польоти з Харкова. Вони виконуватимуться щовівторка й щосуботи

Харків — Ларнака від 2194 грн* без багажу

Ларнака — Харків від 1789 грн* без багажу

З 27 травня розпочнуться польоти зі Львова. SkyUp літатиме щочетверга й щонеділі

Львів — Ларнака від 2740 грн* без багажу

Ларнака — Львів від 2208 грн* без багажу

З 31 травня стартує польотна програма з Запоріжжя. Рейси виконуватимуться щопонеділка

Запоріжжя — Ларнака від 2264 грн* без багажу

Ларнака — Запоріжжя від 2208 грн* без багажу

Умови в’їзду

Перед подорожжю громадяни України (незалежно від віку) мають зареєструватися на платформі CyprusFlightPass і отримати особову картку доступу до вильоту (CyprusFlightPass).

Мати негативний ПЛР-тесту, зроблений в сертифікованій лабораторії на території України протягом 72 годин до вильоту (результат тесту англійською мовою має бути роздрукований).

По прильоту на Кіпр всі мають пройти повторний ПЛР-тест (вартість: €30 в аеропорту Ларнаки). Результат тесту буде переданий за допомогою SMS орієнтовно протягом 3 годин. До отримання результату громадянин повинен залишатися на самоізоляції – у готелі чи вдома).

Пасажири також мають бути готовими надати документи, що підтверджують:

мету поїздки (місце проживання: проплачений готель, договір оренди апартаментів тощо);

фінансові засоби (на весь час перебування на Кіпрі, мінімум 50 євро на добу);

намір повернутися до України (проплачений зворотний авіаквиток);

страхування подорожі.

Водночас SkyUp запускає рейси з Києва в курортний Ізмір. Із 27 травня рейси виконуватимуться тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга і щонеділі.

Державна авіаційна служба України від 22 березня дозволила новому українському лоукостеру Bees Airline почати польоти за 16 чартерними і 13 регулярними маршрутами. Регулярна мережа з Києва включатиме польоти до Бургасу, Іракліону, Родосу, Батумі, Араксосу, Аліканте, Барселони, Тирани, Варни й Ларнаки. Також авіакомпанії дозволили запустити регулярні рейси з Одеси до Тбілісі і Єревану, та зі Львова до Єревану. Чартерна мережа включає маршрути з Києва в Марса-Алам, Момбас, Хургаду, Шарм-ель-Шейх, Анталію, Бодрум, Тіват.