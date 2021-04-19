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    SkyUp запускає рейси з трьох міст України на Кіпр

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    SkyUp виконав перший рейс до Ларнаки - SkyUp запускає рейси з трьох міст України на Кіпр
    SkyUp виконав перший рейс до Ларнаки
    Фото з відкритих джерел

    Перший політ запланований на 1 травня

    Авіакомпанія SkyUp анонсувала рейси в кіпрське місто Ларнака з Харкова, Запоріжжя та Львова. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Рейси будуть здійснюватися щочетверга і щонеділі.

    Польоти у напрямку Запоріжжя - Ларнака - Запоріжжя почнуться з 31 травня, а в напрямку Харків - Ларнака - Харків авіарейси почнуть здійснюватися 1 травня.

    При цьому з 27 травня SkyUp запустить авіарейс Львів - Ларнака - Львів.

    Рейси з Києва

    Рейси виконуватимуться двічі на тиждень, а вже в травні частота збільшиться й SkyUp літатиме на Кіпр щопонеділка, щосереди, щоп’ятниці і щосуботи.

    Київ — Ларнака від 2211 грн* без багажу
    Ларнака — Київ від 2376 грн* без багажу

    Рейси з регіонів

    В травні авіакомпанія розпочинає польоти з трьох обласних центрів України:

    Харкова

    • З 1 травня стартують польоти з Харкова. Вони виконуватимуться щовівторка й щосуботи
    • Харків — Ларнака від 2194 грн* без багажу
    • Ларнака — Харків від 1789 грн* без багажу
    Львова
    • З 27 травня розпочнуться польоти зі Львова. SkyUp літатиме щочетверга й щонеділі
    • Львів — Ларнака від 2740 грн* без багажу
    • Ларнака — Львів від 2208 грн* без багажу
    Запоріжжя
    • З 31 травня стартує польотна програма з Запоріжжя. Рейси виконуватимуться щопонеділка
    • Запоріжжя — Ларнака від 2264 грн* без багажу
    • Ларнака — Запоріжжя від 2208 грн* без багажу

    Умови в’їзду

    • Перед подорожжю громадяни України (незалежно від віку) мають зареєструватися на платформі CyprusFlightPass і отримати особову картку доступу до вильоту (CyprusFlightPass).
    • Мати негативний ПЛР-тесту, зроблений в сертифікованій лабораторії на території України протягом 72 годин до вильоту (результат тесту англійською мовою має бути роздрукований).
    • По прильоту на Кіпр всі мають пройти повторний ПЛР-тест (вартість: €30 в аеропорту Ларнаки). Результат тесту буде переданий за допомогою SMS орієнтовно протягом 3 годин. До отримання результату громадянин повинен залишатися на самоізоляції – у готелі чи вдома).

    Пасажири також мають бути готовими надати документи, що підтверджують:

    • мету поїздки (місце проживання: проплачений готель, договір оренди апартаментів тощо);
    • фінансові засоби (на весь час перебування на Кіпрі, мінімум 50 євро на добу);
    • намір повернутися до України (проплачений зворотний авіаквиток);
    • страхування подорожі.

    Водночас SkyUp запускає рейси з Києва в курортний Ізмір. Із 27 травня рейси виконуватимуться тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга і щонеділі.

    Державна авіаційна служба України від 22 березня дозволила новому українському лоукостеру Bees Airline почати польоти за 16 чартерними і 13 регулярними маршрутами. Регулярна мережа з Києва включатиме польоти до Бургасу, Іракліону, Родосу, Батумі, Араксосу, Аліканте, Барселони, Тирани, Варни й Ларнаки. Також авіакомпанії дозволили запустити регулярні рейси з Одеси до Тбілісі і Єревану, та зі Львова до Єревану. Чартерна мережа включає маршрути з Києва в Марса-Алам, Момбас, Хургаду, Шарм-ель-Шейх, Анталію, Бодрум, Тіват.

    Теги: Харків Запоріжжя Київ політ Львів Кіпр SkyUp авіарейс страхування
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