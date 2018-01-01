Нацбанк щомісячно повідомлятиме про банки-порушники

Раніше дані банків-порушників мали статус інформації з обмеженим доступом

Національний банк України розпочав щомісячну публікацію інформації про застосовані до банків заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, яка міститиме назву банку, застосовані до нього заходи впливу та короткий опис порушень, за які такі заходи впливу були застосовані. Нагадаємо, регулярно інформувати



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Національний банк

Раніше дані банків-порушників мали статус інформації з обмеженим доступом

Національний банк України розпочав щомісячну публікацію інформації про застосовані до банків заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, яка міститиме назву банку, застосовані до нього заходи впливу та короткий опис порушень, за які такі заходи впливу були застосовані.

Нагадаємо, регулярно інформувати громадськість про застосовані до банків заходи впливу за порушення ними законодавства у сфері фінансового моніторингу Національний банк почав ще у серпні 2016 року.

Раніше такі дані мали статус інформації з обмеженим доступом. Проте постановою Правління НБУ від 25 серпня 2016 року вказаний гриф було знято щодо загальних відомостей про застосування заходів впливу. А з грудня 2017 року інформація стала ще більш розширеною.

Рішення про розширення обсягу інформації прийнято з урахуванням положень статті 60 Директиви (ЄС) 2015/849 від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму (4-а Директива ЄС), а також підпункту «d» пункту 26 розділу «F» Меморандуму про економічну і фінансову політику, що є додатком до листа про наміри від 02 березня 2017 року, підписаного президентом України, прем’єр-міністром України, міністром фінансів України та головою НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України рішенням правління від 28 грудня 2017 року відкликав банківську та генеральну ліцензії на здійснення валютних операцій у ПАТ «Кредит Оптима Банк».

ПАТ «Кредит Оптима Банк» - четвертий банк, який прийняв таке рішення. Національний банк за аналогічною процедурою вже відкликав ліцензії у ПАТ «КБ «Фінансовий партнер», ПАТ «Апекс-Банк» та ПАТ «Промислово-фінансовий банк».