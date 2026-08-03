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«Столиці потрібно допомагати». Голова агентства відновлення розказав, як президент переживає за підготовку Києва до зими

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Столиці потрібно допомагати». Голова агентства відновлення розказав, як президент переживає за підготовку Києва до зими
Насамперед ідеться про шахедний рівень захисту – від прямого влучання дронів
фото ілюстративне

Підрядники Державного агентства відновлення працюють у три зміни, щоб захистити столицю України від нових ударів росіян

Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури доручено звести захист великих підстанцій «Укренерго» – це 330 і 750 кВ. Також відомство повинно захистити приблизно 20 пріоритетних підстанцій у Києві. Про це заявив керівник Агентства відновлення Сергій Сухомлин в інтерв’ю «Главкому».

Він розповів, що, за даними державного моніторингу, на кінець липня рівень виконання робіт Агентством, якщо брати електричні підстанції на 110 кВ у Києві, склав 67%. Частину робіт повинні здати у серпні. Решту – виконають у вересні.

«Навесні я мав особисту розмову з президентом щодо захисту столиці. Для нього дуже важливий Київ. Він постійно наголошує, що «столиці потрібно допомагати». Тоді Володимир Зеленський запитав: «Скільки тобі потрібно часу, щоб побудувати 330-ті в Києві?». На що я відповів: «Пане президенте, нормальний термін будівництва – два роки. Але ми плануємо зробити це за рік». А глава держави заявив: «У тебе немає, у нас немає стільки часу. Захист має бути готовий до кінця цієї осені». Зараз будуємо ці об’єкти у три зміни. Є сподівання, що до кінця листопада ми їх завершимо у Києві. Це буде рекорд», – заявив очільник Агентства відновлення.

Як повідомляв «Главком», у середині жовтня 2025 року голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин повідомив: рівень готовності об’єктів із найвищим ступенем захисту, які встановлюються на підстанціях, наблизився до 54%. Разом із тим він розкритикував своїх попередників, які на благоустрій об’єктів енергозахисту закладали сотні мільйонів гривень.

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Теги: енергетика укриття Сергій Сухомлин дрон Часів Яр

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