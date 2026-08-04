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Аграрії закликали прем’єра Корецького відкласти підвищення залізничних тарифів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Аграрії закликали прем’єра Корецького відкласти підвищення залізничних тарифів
Аграрії підкреслили, що підвищення тарифів не вирішить фінансових проблем «Укрзалізниці»
фото: depositphotos.com

Йдеться про індексацію вантажних тарифів на 30% та підвищення вартості порожнього пробігу вагонів на 60%

Всеукраїнська аграрна рада та асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» закликали прем’єр-міністра Сергія Корецького відтермінувати підвищення тарифів «Укрзалізниці» на вантажні перевезення. В аграрному секторі заявляють, що рішення уряду ухвалюється у критичний момент, і воно може поглибити збитки виробників, скоротити експорт і погіршити ситуацію в економіці. 

Йдеться про індексацію вантажних тарифів на 30% та підвищення вартості порожнього пробігу вагонів на 60%. Відповідне звернення також направили профільним міністрам і голові правління «Укрзалізниці» Олександру Перцовському.

В асоціаціях наголошують, що уряд готується підвищити тарифи на тлі блокування морських портів, систематичних атак на портову інфраструктуру, зростання собівартості агровиробництва та падіння цін на сільськогосподарську продукцію.

Через зупинку морського експорту аграрії змушені переорієнтовувати продукцію на західний кордон. Водночас пропускна спроможність залізничних переходів із країнами ЄС становить близько 1 млн тонн агропродукції на місяць за потреби у 5,6 млн тонн.

Водночас аграрії підкреслили, що підвищення тарифів не вирішить фінансових проблем «Укрзалізниці»: через обмежену пропускну спроможність експортних маршрутів обсяги перевезень не зростуть, а накопичення вагонів на кордоні може знову спричинити дефіцит рухомого складу та різке подорожчання його оренди.

У зверненні уряд просять відкласти підвищення тарифів, переглянути модель тарифоутворення та запровадити електронну чергу на навантаження у напрямку західних переходів.

В асоціаціях підкреслюють, що нинішнє рішення уряду може перекласти проблеми державної монополії на бізнес, який уже працює на межі збитковості. Наслідками можуть стати скорочення виробництва, падіння експорту, втрата валютної виручки та нові збитки для бюджету.

Раніше з таким зверненням до уряду виступили також промисловці: вони попередили про ризик значних втрат, скорочення виробництва та виведення у простій ряду підприємств, що негативно вплине на доходи держбюджету та зайнятість.

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Теги: тарифи експорт бізнес аграрії перевезення Укрзалізниця

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