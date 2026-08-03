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Власник групи Trans-Oil: Наші інтереси з українськими аграріями збігаються

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Власник групи Trans-Oil: Наші інтереси з українськими аграріями збігаються
Зерновий експорт живить залізничні перевезення та доходи десятків компаній, додає Джаши
фото: transoilcorp.com

Важа Джаши: кожен вантаж зерна повертає гроші в українську економіку

Кожен експортований вантаж українського зерна – це валютна виручка, розрахунки з аграріями, податки, транспортні послуги і портова зайнятість. Так власник групи Trans-Oil Важа Джаши описав економічний ланцюжок агроекспорту. Про це він розповів у коментарі Regionews.ua.

Крім прямих надходжень, зерновий експорт живить залізничні перевезення та доходи десятків компаній навколо основного постачання. Зернові термінали групи в дунайському порту Рені працювали всі роки повномасштабної війни, перевалюючи близько 800 тис. тонн зерна щороку.

За словами Джаши, значення експортної інфраструктури вимірюється не лише тоннами – а й господарствами, які змогли продовжити роботу, зайнятістю в сільських регіонах і збереженою мотивацією аграріїв сіяти наступний урожай.

«Наші інтереси з українськими аграріями структурно збігаються. Аграрії отримують через групу закупівельний попит, інфраструктуру та вихід на світові ринки», – пояснив бізнесмен.

Така єдність інтересів, наголосив він, сильніша за разову допомогу: вона змушує групу щодня підтримувати закупівлі, логістику та реалізацію української продукції.

«Наша підтримка України – не разова кампанія, а основа власної справи», – підсумував Важа Джаши.

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Теги: гроші зерно економіка аграрії

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