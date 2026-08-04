Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Зупинка портів Великої Одеси: ЗМІ повідомляють про перші наслідки

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Зупинка портів Великої Одеси: ЗМІ повідомляють про перші наслідки
Втрата морського експортного коридору вже призводить до зупинки підприємств і скорочення експорту
фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Бізнес закликає терміново відновити морський коридор: ризикуємо втратити валютну виручку та робочі місця

Припинення роботи чорноморських портів через російські обстріли призводить до зупинки промислових підприємств, скорочення експорту та дефіциту ліквідності у великих виробників. Бізнес закликає державу терміново забезпечити безпеку судноплавства і відновити повноцінну роботу портів Великої Одеси, пише «Інтерфакс Україна». 

Зокрема, Південний гірничо-збагачувальний комбінат вже розпочав процес призупинення видобутку через атаки на судна у Чорному морі. Полтавський ГЗК, основний актив Ferrexpo, також вирішив зупинити роботу з 3 серпня – через неможливість відвантажувати продукцію та нестачу обігових коштів, викликану серед іншого підвищенням тарифів «Укрзалізниці».

Український бізнес у коментарях виданню наголошує, що повноцінної альтернативи портам Великої Одеси немає: дунайські порти та маршрути через Румунію чи Польщу не можуть забезпечити необхідні обсяги перевалки, а вартість такої логістики робить значну частину експорту економічно невигідною.

Закриття портів загрожує Україні втратою значної частини експортного потенціалу, десятків мільярдів валютної виручки та сотень мільярдів гривень податкових надходжень. Також зростають ризики для валютного курсу, зайнятості та стабільної роботи промислових регіонів, підкреслює «Інтерфакс».

Так, у групі «Метінвест» повідомили, що блокада вже впливає як на експорт продукції, так і на імпорт критично важливої сировини: металургійні підприємства потребують щомісяця 230–250 тис. тонн коксівного вугілля, альтернативних джерел якого в Україні немає після зупинки Покровської вугільної групи.

У той же час, за оцінкою компанії, видобуток на Об’єднаному ГЗК у серпні може скоротитися приблизно на 30% порівняно із середнім рівнем 2025 року. А обсяг залізничних перевезень продукції гірничо-збагачувальних комбінатів може впасти на 1,3 млн тонн на місяць.

Найбільше зупинка судноплавства вдарить по поставках залізорудної сировини до Китаю і Туреччини, чавуну до США, а також заготовки і прокату до країн Південної Європи та Близького Сходу.

У бізнесі наголошують, що кожен день простою збільшує ризики нових зупинок підприємств, скорочення робочих місць і втрат для бюджету. Відновлення безпечної роботи портів Великої Одеси має стати одним із ключових державних пріоритетів.

Читайте також:

Теги: експорт вугілля імпорт бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через російські атаки Україна терміново змінює логістику експорту
Судна перестали заходити до українських портів. ЄС почав шукати новий маршрут
29 липня, 18:15
Експорт українського газу можуть відновити вперше від початку великої війни
Уряд підготував правила відновлення експорту українського газу
28 липня, 12:55
Туреччина змінює вимоги до перевірок на шкідників
Туреччина посилює вимоги до української пшениці: що зміниться для експортерів з 4 серпня
27 липня, 10:01
Балкер Christiana B після інциденту біля узбережжя Румунії
Біля Румунії зазнало пошкоджень судно, що везло вугілля для України
24 липня, 12:20
Компанії холдингу D.Solutions сплатили понад 1,3 млрд грн податків за перше півріччя 2026 року
Компанії холдингу D.Solutions сплатили понад 1,3 млрд грн податків за перше півріччя 2026 року
23 липня, 18:09
Кав'ярня Hogo у Києві, яка зазнала пошкоджень під час масованого обстрілу, відкрилася на наступний день
Нова економічна мапа України: де бізнес заробляє найбільше попри обстріли та блекаути
14 липня, 13:35
В Асамблеї застерігають, що підвищення тарифів найбільше вдарить саме по вугледобувних підприємствах
Підвищення тарифів «Укрзалізниці» може поставити під загрозу підготовку до опалювального сезону – ексміністр
11 липня, 18:17
Майборода, Ярмус і Костюк: як БФ «Українська сила» підтримує українських захисників
Майборода, Ярмус і Костюк: як БФ «Українська сила» підтримує українських захисників
9 липня, 16:27
Через дефіцит пального на автозаправках у низці регіонів Росії запровадили нормування продажу бензину
Білорусь рекордно наростила поставки бензину до Росії
5 липня, 23:05

Економіка

Аграрії закликали прем’єра Корецького відкласти підвищення залізничних тарифів
Аграрії закликали прем’єра Корецького відкласти підвищення залізничних тарифів
Зупинка портів Великої Одеси: ЗМІ повідомляють про перші наслідки
Зупинка портів Великої Одеси: ЗМІ повідомляють про перші наслідки
«Столиці потрібно допомагати». Голова агентства відновлення розказав, як президент переживає за підготовку Києва до зими
«Столиці потрібно допомагати». Голова агентства відновлення розказав, як президент переживає за підготовку Києва до зими
Підвищення тарифів «Укрзалізниці» посилить тиск на промисловість і аграріїв – ЗМІ
Підвищення тарифів «Укрзалізниці» посилить тиск на промисловість і аграріїв – ЗМІ
Металургія потребує термінових рішень через зупинку морського коридору – GMK Center
Металургія потребує термінових рішень через зупинку морського коридору – GMK Center
Власник групи Trans-Oil: Наші інтереси з українськими аграріями збігаються
Власник групи Trans-Oil: Наші інтереси з українськими аграріями збігаються

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
Вчора, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
Вчора, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
Вчора, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua