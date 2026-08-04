Зупинка портів Великої Одеси: ЗМІ повідомляють про перші наслідки

Втрата морського експортного коридору вже призводить до зупинки підприємств і скорочення експорту

Бізнес закликає терміново відновити морський коридор: ризикуємо втратити валютну виручку та робочі місця

Припинення роботи чорноморських портів через російські обстріли призводить до зупинки промислових підприємств, скорочення експорту та дефіциту ліквідності у великих виробників. Бізнес закликає державу терміново забезпечити безпеку судноплавства і відновити повноцінну роботу портів Великої Одеси, пише «Інтерфакс Україна».

Зокрема, Південний гірничо-збагачувальний комбінат вже розпочав процес призупинення видобутку через атаки на судна у Чорному морі. Полтавський ГЗК, основний актив Ferrexpo, також вирішив зупинити роботу з 3 серпня – через неможливість відвантажувати продукцію та нестачу обігових коштів, викликану серед іншого підвищенням тарифів «Укрзалізниці».

Український бізнес у коментарях виданню наголошує, що повноцінної альтернативи портам Великої Одеси немає: дунайські порти та маршрути через Румунію чи Польщу не можуть забезпечити необхідні обсяги перевалки, а вартість такої логістики робить значну частину експорту економічно невигідною.

Закриття портів загрожує Україні втратою значної частини експортного потенціалу, десятків мільярдів валютної виручки та сотень мільярдів гривень податкових надходжень. Також зростають ризики для валютного курсу, зайнятості та стабільної роботи промислових регіонів, підкреслює «Інтерфакс».

Так, у групі «Метінвест» повідомили, що блокада вже впливає як на експорт продукції, так і на імпорт критично важливої сировини: металургійні підприємства потребують щомісяця 230–250 тис. тонн коксівного вугілля, альтернативних джерел якого в Україні немає після зупинки Покровської вугільної групи.

У той же час, за оцінкою компанії, видобуток на Об’єднаному ГЗК у серпні може скоротитися приблизно на 30% порівняно із середнім рівнем 2025 року. А обсяг залізничних перевезень продукції гірничо-збагачувальних комбінатів може впасти на 1,3 млн тонн на місяць.

Найбільше зупинка судноплавства вдарить по поставках залізорудної сировини до Китаю і Туреччини, чавуну до США, а також заготовки і прокату до країн Південної Європи та Близького Сходу.

У бізнесі наголошують, що кожен день простою збільшує ризики нових зупинок підприємств, скорочення робочих місць і втрат для бюджету. Відновлення безпечної роботи портів Великої Одеси має стати одним із ключових державних пріоритетів.