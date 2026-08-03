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Підвищення тарифів «Укрзалізниці» посилить тиск на промисловість і аграріїв – ЗМІ

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Підвищення тарифів «Укрзалізниці» посилить тиск на промисловість і аграріїв – ЗМІ
В «Укрзалізниці» заявили, що без перегляду тарифів компанія отримає операційний дефіцит у 26,3 млрд грн і чистий збиток у 21,9 млрд грн до кінця року
фото: depositphotos.com

Нові вантажні тарифи «Укрзалізниці» можуть призвести до скорочення виробництва і збитків бізнесу – «Форбс»

Підвищення тарифів на вантажні перевезення «Укрзалізниці» на 30% з 1 серпня суттєво збільшить витрати промислових і аграрних компаній. Причому найбільше навантаження припаде на гірничо-металургійний комплекс, який формує близько 40% вантажної бази залізниці – там наслідки від підвищення будуть найгіршими, пише «Форбс Україна». 

Рішення щодо підвищення було ухвалене урядом на тлі блокування чорноморських портів і різкого подорожчання альтернативної логістики, вказує видання. За оцінками директора Центру транспортних стратегій Сергія Вовка, доставка через західний кордон додає близько $50 на тонні, а маршрути через Дунай і румунський порт Констанца – $60–70 на тонні.

Для промисловості нові тарифи означатимуть ще одне зростання собівартості. В «Інтерпайпі» оцінюють додаткові витрати приблизно у $15 на тонні продукції. Компанія при цьому не може повністю відмовитися від залізниці, особливо для перевезень із Нікополя через безпекові ризики для автотранспорту, сказали в «Інтерпайп» у коментарі виданню.

Аграрний сектор також очікує погіршення економіки експорту: за оцінкою ТАС «Агро», підвищення тарифів додасть близько $5 на тонні зерна, а сукупні витрати великих експортерів до кінця року можуть сягнути десятків мільйонів гривень.

У компанії зазначають, що за нинішніх закупівельних цін частина виробників зерна вже працює зі збитками у $20–35 на тонні. Повністю замінити залізничні перевезення автомобільними для великих експортних партій неможливо.

У коментарі виданню компанія «Метінвест» заявила, що рішення щодо підвищення ухвалили без належного аналізу впливу на економіку, попри попередження про можливі зупинки підприємств і скорочення робочих місць. Також там підкреслили, що вантажні перевезення залишаються прибутковими: торік вони принесли Укрзалізниці 5,8 млрд грн прибутку, тоді як збитки пасажирського сегмента становили близько 20 млрд грн.

В «Укрзалізниці» заявили, що без перегляду тарифів компанія отримає операційний дефіцит у 26,3 млрд грн і чистий збиток у 21,9 млрд грн до кінця року. Водночас представники бізнесу наполягають: що фінансування соціальних пасажирських перевезень не повинно перекладатися на промислових вантажовідправників.

Подальше зростання транспортних витрат може призвести до скорочення обсягів виробництва, експорту і вантажної бази самої Укрзалізниці, а також до зменшення податкових надходжень і зайнятості в промислових та аграрних регіонах.

Як відомо, в Україні набрав чинності наказ Мінвідновлення про підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 30% та уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів. Уряд ухвалив це рішення, попри прогноз ДП «Укрпромзовнішекспертизи», згідно з яким підвищення тарифів «Укрзалізниці» призведе до втрати 96 млрд грн ВВП на рік, скоротить вантажну базу Укрзалізниці на 27 млн тонн, спричинить втрату $2,4 млрд експортної виручки та 36 млрд грн бюджетних надходжень.

В «Укрзалізниці» кажуть, що це рішення було прийнято «після численних консультацій із найбільшими вантажовідправниками, галузевими асоціаціями та іншими учасниками ринку». Але найбільші українські бізнес-асоціації, серед яких аграрії, металурги та виробники феросплавів, заперечили цю інформацію – за їхніми словами, жодних консультацій з бізнесом уряд не проводив.

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Теги: тарифи бізнес промисловість аграрії перевезення Укрзалізниця

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