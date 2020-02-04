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    Економіка та фінанси

    Курс валют на 4 лютого: долар і євро продовжують здорожчання

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    Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок - Курс валют на 4 лютого: долар і євро продовжують здорожчання
    Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок

    Долар коштує понад 25 гривень

    Національний банк України послабив на 4 лютого офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на рівні 25,08 гривні за долар.

    Про це йдеться у даних регулятора.

    Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,75 (на 3 лютого – 27,65 гривні).

    Зазначимо, що 3 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,02 – 25,05 гривні за долар.

    У понеділок котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,98 – 25,01 гривні за долар.

    До слова, Національний банк України протягом 27-31 січня продав 143,5 мільйона доларів з міжнародних золотовалютних резервів для підтримки курсу гривні.

    Також нагадаємо, що у Нацбанку пояснили, чому за місяць гривня подешевшала до долара більш ніж на 5%.

    Раніше економіст розповів, через що долар різко пішов вгору.

    Нагадаємо, 31 січня Нацбанк покращив прогноз зростання економіки.

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