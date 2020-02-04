Курс валют на 4 лютого: долар і євро продовжують здорожчання



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Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок

Долар коштує понад 25 гривень

Національний банк України послабив на 4 лютого офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на рівні 25,08 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,75 (на 3 лютого – 27,65 гривні).

Зазначимо, що 3 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,02 – 25,05 гривні за долар.

У понеділок котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,98 – 25,01 гривні за долар.

До слова, Національний банк України протягом 27-31 січня продав 143,5 мільйона доларів з міжнародних золотовалютних резервів для підтримки курсу гривні.

Також нагадаємо, що у Нацбанку пояснили, чому за місяць гривня подешевшала до долара більш ніж на 5%.

Раніше економіст розповів, через що долар різко пішов вгору.

Нагадаємо, 31 січня Нацбанк покращив прогноз зростання економіки.