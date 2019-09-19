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    Економіка та фінанси

    Нацбанк випустить 5 млн банкнот в тисячу гривень

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    <span>Банкнота 1000 гривень</span> - Нацбанк випустить 5 млн банкнот в тисячу гривень
    Банкнота 1000 гривень

    На новій банкноті номіналом 1 тис. грн буде зображений академік Вернадський

    Національний банк планує здійснити перший випуск банкноти номіналом 1000 гривень в обсязі 5 млн штук.

    Про це 19 вересня на брифінгу щодо виведення дрібних монет заявив директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.

    «Ми плануємо його (випуск банкнот номіналом 1000 грн - ред.) здійснити в обсязі 5 млн штук. Це перший випуск. Далі він буде здійснюватись по мірі надходжень замовлень від банків та потреб економіки», - сказав Зайвенко.

    Він додав, що на сьогодні в обігу перебуває 140 млн штук монет номіналом 1 гривня, а номіналом 2 гривні - майже 124 млн штук. В 2018 році Нацбанком було виготовлено 140 млн монет номіналом 1 гривня та 145 млн штук монет номіналом 2 гривні.

    Раніше повідомлялося, що монети номіналом 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжними засобами з 1 жовтня 2019 року.

    Також Національний банк України з 1 жовтня почне вилучати з обігу монети номіналом 25 копійок.

    Джерело: Укрінформ

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