Нацбанк виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій



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Національний банк України

НБУ повідомив про встановлені факти Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку

Національний банк України виявив ряд циклічних фінансових операцій професійних учасників фондового ринку з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), що мають ознаки відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Як повідомляється на сайті НБУ, за результатами зазначених угод з ОВДП на біржовому ринку 74 фізичні особи (в тому числі, 12 публічних) отримали 800 мільйонів гривень прибутку, 4 юридичних особи (в тому числі, 2 нерезиденти) - 95 мільйонів гривень прибутку, в той час як 18 юросіб (у тому числі, 6 нерезидентів) отримали 919 мільйонів гривень збитків.

За оцінками НБУ, за період з 10 січня 2017 року по 4 грудня 2018 року, або за 2 роки, зазначені брокери уклали на фондових біржах угоди з ОВДП, питома вага яких становить не менш як 30% всіх угод з ОВДП на фондових біржах за цей період.

Також повідомляється, що Нацбанк повідомив про встановлені факти Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, яка здійснює нагляд за цими фінустановами, в тому числі, з питань протидії відмиванню доходів.

До слова, Нацбанк у квітні 2019 року оштрафував п’ять банків на загальну суму 9,8 млн грн.