Українська економіка показала зростання – Держстат

ВВП додав 0,6% у річному вимірі за підсумками другого кварталу

Реальний валовий внутрішній продукт України у другому кварталі 2026 року зріс на 0,6% у річному вимірі порівняно з аналогічним періодом 2025-го. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу статистики.

За оперативною оцінкою відомства, порівняно з першим кварталом 2026 року реальний ВВП збільшився на 0,4% – ідеться про показник з урахуванням сезонного фактору.

«За оперативною оцінкою, реальний ВВП у ІІ кварталі 2026 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,4% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з ІІ кварталом 2025 року – на 0,6%», – йдеться у повідомленні Держстату.

Відомство уточнює, що оперативна оцінка базується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання чи зниження обсягів виробництва за видами економічної діяльності. Остаточні дані Держстат традиційно публікує пізніше – з деталізацією по галузях.

Що передувало зростанню

Другий квартал приніс перелом після слабкого початку року: за оперативною оцінкою, у першому кварталі 2026 року реальний ВВП скоротився на 0,5% через масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі та спричинений ними дефіцит електроенергії. Уже навесні ситуація почала стабілізуватися: за оцінкою Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, економіка перейшла до зростання ще у березні – плюс 0,8%, у квітні – плюс 0,7%, у травні – плюс 0,9%. Ключовим рушієм відновлення тоді назвали стабілізацію в енергетиці, яка підтримала переробну промисловість.

Національний банк у своєму травневому макропрогнозі очікував повернення до зростання саме у другому кварталі, пов'язуючи це насамперед із надходженням масштабної міжнародної фінансової допомоги. За підсумками року в НБУ прогнозували зростання ВВП на рівні 1,3%.

Нагадаємо, наприкінці липня Національний банк уперше за півроку підвищив облікову ставку – на 0,5 відсоткового пункту, до 15,5% річних. У регуляторі пояснили це посиленням інфляційного тиску та не виключили нових підвищень ставки до кінця року.