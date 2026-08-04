Блокада українських портів може вдарити по цінах у світі, – Мінагрополітики

Блокування експорту може призвести до різкого зростання вартості продуктів

Через блокування Росією роботи українських портів в Одеській області ціни на продовольство у світі можуть суттєво зрости. Для частини населення окремі продукти можуть стати недоступними. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За його словами, після фактичного відновлення блокади портів з боку РФ світовий продовольчий ринок може зіткнутися з новим зростанням цін. «Оскільки Росія фактично знову заблокувала рух у портах, ціни на продовольство можуть різко зрости, що вплине на споживачів у всьому світі», – заявив Висоцький.

Міністр зазначив, що наслідки відчують не лише виробники та експортери, а й звичайні споживачі. За його словами, зростання вартості продуктів найбільше позначиться на людях із низькими доходами, для яких частина продовольства може стати недоступною.

Раніше Висоцький розповів, що рух суден на вхід до українських морських портів тимчасово призупинився. Міністр підкреслив, що це рішення ухвалили самі судновласники на тлі зростання ризиків, тоді як держава зі свого боку жодних обмежень на рух суден не запроваджувала. За його словами, після різкого загострення безпекової ситуації бізнесу потрібен час, щоб оцінити нові обставини та адаптуватися до них.

Голова Асоціації морських портів України Дмитро Барінов вважає, що міжнародна спільнота повинна перейти від дипломатичних заяв до реальних дій у відповідь на російські атаки проти цивільного судноплавства у Чорному морі. В інтерв'ю «Главкому» він нагадав, як Україна змогла перебудувати експорт після блокади портів на початку повномасштабної війни.

Припинення роботи чорноморських портів через російські обстріли призводить до зупинки промислових підприємств, скорочення експорту та дефіциту ліквідності у великих виробників. Бізнес закликає державу терміново забезпечити безпеку судноплавства і відновити повноцінну роботу портів Великої Одеси.