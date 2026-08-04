Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Блокада українських портів може вдарити по цінах у світі, – Мінагрополітики

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Блокада українських портів може вдарити по цінах у світі, – Мінагрополітики
Наслідки російських ударів по експортеру зерна та соняшникової олії
фото (ілюстративне): «Кернел»

Блокування експорту може призвести до різкого зростання вартості продуктів

Через блокування Росією роботи українських портів в Одеській області ціни на продовольство у світі можуть суттєво зрости. Для частини населення окремі продукти можуть стати недоступними. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За його словами, після фактичного відновлення блокади портів з боку РФ світовий продовольчий ринок може зіткнутися з новим зростанням цін. «Оскільки Росія фактично знову заблокувала рух у портах, ціни на продовольство можуть різко зрости, що вплине на споживачів у всьому світі», – заявив Висоцький.

Міністр зазначив, що наслідки відчують не лише виробники та експортери, а й звичайні споживачі. За його словами, зростання вартості продуктів найбільше позначиться на людях із низькими доходами, для яких частина продовольства може стати недоступною.

Раніше Висоцький розповів, що рух суден на вхід до українських морських портів тимчасово призупинився. Міністр підкреслив, що це рішення ухвалили самі судновласники на тлі зростання ризиків, тоді як держава зі свого боку жодних обмежень на рух суден не запроваджувала. За його словами, після різкого загострення безпекової ситуації бізнесу потрібен час, щоб оцінити нові обставини та адаптуватися до них.

Голова Асоціації морських портів України Дмитро Барінов вважає, що міжнародна спільнота повинна перейти від дипломатичних заяв до реальних дій у відповідь на російські атаки проти цивільного судноплавства у Чорному морі. В інтерв'ю «Главкому» він нагадав, як Україна змогла перебудувати експорт після блокади портів на початку повномасштабної війни.

Припинення роботи чорноморських портів через російські обстріли призводить до зупинки промислових підприємств, скорочення експорту та дефіциту ліквідності у великих виробників. Бізнес закликає державу терміново забезпечити безпеку судноплавства і відновити повноцінну роботу портів Великої Одеси.

Читайте також:

Теги: порт Тарас Висоцький продукти ціни Мінагрополітики

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Названо ціни на сонцезахисні засоби у Болгарії
Яку річ обов'язково треба взяти на море в Болгарію? Поради відпочивальників
7 липня, 19:02
Справа начальниці їдальні, яка, за даними обвинувачення, діяла разом із засудженим, наразі перебуває на розгляді суду
Майор ЗСУ отримав 10 років за розкрадання харчів для армії
11 липня, 22:10
Це вже не перший випадок, коли продукти холдингу прибирають із магазинів великих технологічних компаній
Google Play видалив низку популярних російських застосунків
17 липня, 05:05
На території підприємства виникла пожежа
Дрони атакували стратегічний порт Тамань у Краснодарському краї (відео)
30 липня, 12:24
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Дизель та газ подорожчали. Ціни на пальне 1 серпня 2026 року
1 серпня, 09:29
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 18 липня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
18 липня, 09:58
У Радбезі ООН пролунала тривожна заява про нову тактику Росії
Світ на порозі нової кризи? Радбез ООН назвав головну небезпеку атак Росії
27 липня, 20:43
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Дизель подорожчав: ціни на АЗС 24 липня 2026 року
24 липня, 06:40
Росія 19 липня атакувала ракетами цивільне судно
Контракти на експорт зерна під загрозою: бізнес звернувся до держави
24 липня, 10:53

Економіка

Блокада українських портів може вдарити по цінах у світі, – Мінагрополітики
Блокада українських портів може вдарити по цінах у світі, – Мінагрополітики
Аграрії закликали прем’єра Корецького відкласти підвищення залізничних тарифів
Аграрії закликали прем’єра Корецького відкласти підвищення залізничних тарифів
Зупинка портів Великої Одеси: ЗМІ повідомляють про перші наслідки
Зупинка портів Великої Одеси: ЗМІ повідомляють про перші наслідки
«Столиці потрібно допомагати». Голова агентства відновлення розказав, як президент переживає за підготовку Києва до зими
«Столиці потрібно допомагати». Голова агентства відновлення розказав, як президент переживає за підготовку Києва до зими
Підвищення тарифів «Укрзалізниці» посилить тиск на промисловість і аграріїв – ЗМІ
Підвищення тарифів «Укрзалізниці» посилить тиск на промисловість і аграріїв – ЗМІ
Металургія потребує термінових рішень через зупинку морського коридору – GMK Center
Металургія потребує термінових рішень через зупинку морського коридору – GMK Center

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
50K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
Вчора, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
Вчора, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
Вчора, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua