Туреччина та Іспанія посіли друге і третє місця серед покупців української продукції

Китай став найбільшим імпортером українського ріпакового шроту у 2025/26 маркетинговому році. Загалом за цей період Україна експортувала 567,2 тис. тонн продукції на суму $113 млн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на асоціацію «Укроліяпром».

Китай став найбільшим імпортером українського ріпакового шроту. Загалом за сезон 2025/26 років Україна експортувала 567,2 тис. тонн цієї продукції на суму $113 млн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на асоціацію «Укроліяпром».

За даними асоціації, Китай закупив 257,3 тис. тонн ріпакового шроту на $49,8 млн. Друге місце серед імпортерів посіла Туреччина – 84,9 тис. тонн на $16,9 млн, третє – Іспанія, яка придбала 69,3 тис. тонн продукції на $14,2 млн.

До першої п'ятірки найбільших покупців також увійшли Ізраїль – 64,7 тис. тонн на $13,2 млн та Італія – 23,4 тис. тонн на $4,5 млн.

В асоціації зазначили, що виробництво ріпакового шроту в Україні у 2025 році зросло на 79% порівняно з попереднім роком і досягло 540,46 тис. тонн.

Інфографіка: Укроліяпром

«Для поточного сезону головною особливістю є створення в Україні умов для максимальної переробки насіння ріпаку та сої», – заявив генеральний директор асоціації «Укроліяпром» Степан Капшук.

За його словами, в Україні відбувається поступовий перехід від експорту сировини до експорту продукції з високою доданою вартістю. У сезоні 2025/26 років переробка насіння ріпаку перевищила 1,3 млн тонн, що стало рекордним показником.

«В олійно-жировій галузі України відбувається стратегічний перехід від експорту сировини до експорту продукції з високою доданою вартістю», – наголосив Капшук.

За даними асоціації, експорт ріпакової олії за сезон зріс у 2,5 раза – до 520 тис. тонн, а валютна виручка перевищила $588 млн, що більш ніж утричі більше, ніж роком раніше. Водночас експорт насіння ріпаку скоротився на 38,6% – до 1,9 млн тонн.

Нагадаємо, з 4 вересня 2025 року в Україні діє 10% експортне мито на насіння ріпаку та соєві боби. В «Укроліяпромі» вважають, що після запровадження цих змін в Україні значно зросли переробка олійних культур та експорт продукції з високою доданою вартістю.