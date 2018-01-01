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    Економіка та фінанси

    Нацбанк зміцнив гривню до 26,65 за долар

    Зміцнення курсу гривні відбулося за рахунок зростання пропозиції валюти в умовах зниження попиту на неї
    Національний банк України на четвер, 15 лютого, зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки - до 26,6548 грн за долар проти 26,6994 грн за долар у середу. [READ_MORE] Такі дані наведено на сайті Національного банку України. Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 32,9133 грн проти 32,9284 грн у середу. За 10
    • Сьогодні, 08:26
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    Зміцнення курсу гривні відбулося за рахунок зростання пропозиції валюти в умовах зниження попиту на неї

    Національний банк України на четвер, 15 лютого, зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки - до 26,6548 грн за долар проти 26,6994 грн за долар у середу.

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    Такі дані наведено на сайті Національного банку України.

    Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 32,9133 грн проти 32,9284 грн у середу. За 10 російських рублів дають 4,6284 грн, напередодні - 4,6217 грн.

    Напередодні також у Нацбанку пояснили, чому зміцнилась гривняЗміцнення курсу гривні, яке спостерігається останніми тижнями, відбулося за рахунок зростання пропозиції валюти в умовах зниження попиту на неї.

    На стан валютного ринку вплинуло покращення девальваційних очікувань та збільшення пропозиції валюти з боку клієнтів на готівковому сегменті валютного ринку з другої половини січня внаслідок поступового зміцнення курсу гривні.

    У НБУ нагадали, що після переходу України на плаваючий обмінний курс гривні у 2015 році такі зміни динаміки курсу є природніми, оскільки йому властива певна сезонність. Попередні роки свідчать, що дія тимчасових несприятливих факторів на початку року зазвичай нівелюється протягом решти року.

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