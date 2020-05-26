Нацбанк зупинить псевдострахування і демпінг на страховому ринку



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Нацбанк надасть достатній адаптаційний період, протягом якого кожен учасник страхового ринку зможе перебудуватися на роботу за новими правилами

Рожкова пообіцяла, що Нацбанк не буде одномоментно виводити з ринку страховиків - порушників

Перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова стверджує, що Національний банк України запровадить нові правила на страховому ринку. Про це Рожкова розповіла в інтерв'ю FinClub.

«Ми не будемо миритися з незаконними операціями. Також ми проти псевдострахової діяльності, коли компанія збирає премії, але не здійснює виплати. Є близько 40 обов’язкових видів страхування, які породжують неринкову конкуренцію, а часто й відвертий демпінг», – заявила перша заступниця голови НБУ.

Рожкова пообіцяла, що Нацбанк не буде одномоментно виводити з ринку порушників після того, як страхові компанії перейдуть під його нагляд.

Заступниця голови НБУ нагадала, що для всіх небанківських установ Нацбанк надасть достатній адаптаційний період, протягом якого кожен учасник ринку зможе перебудуватися на роботу за новими правилами.

Як повідомлялося, Нацбанк хоче скасувати держрегулювання автоцивілки.