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    Економіка та фінанси

    Нацбанку зміцнив гривню перед затяжними вихідними

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    <p>Нацбанк України встановив курси валют на 6-11 січня</p> - Нацбанку зміцнив гривню перед затяжними вихідними

    Нацбанк України встановив курси валют на 6-11 січня

    НБУ встановив офіційний курс валют на шість днів

    Про це свідчать дані на сайті регулятора.

    Так, курс долара знизився на 3 копійки і склав 28,4 гривні, а курс євро – 34,84 (мінус дев'ять копійок).

    Офіційні курси валют на 6 січня:

    • долар США – 28,4028 гривні (-0,0282 грн).
    • євро – 34,846 гривні (-0,0929 грн).
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    На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 19 копійок – до 28,26 гривні за долар, курс у купівлі впав до 28,24 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 32 копійки, до 34,64 гривні за євро.

    Зазначимо, 5 січня євро оновив трирічний максимум.

    До слова, фнансисти розповіли, що буде з курсом долара до Різдва.

    Теги: Національний банк курс валют економіка валютні операції гривня Україна фінанси НБУ
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