Нацбанку зміцнив гривню перед затяжними вихідними

НБУ встановив офіційний курс валют на шість днів

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Так, курс долара знизився на 3 копійки і склав 28,4 гривні, а курс євро – 34,84 (мінус дев'ять копійок).

Офіційні курси валют на 6 січня:

долар США – 28,4028 гривні (-0,0282 грн).

євро – 34,846 гривні (-0,0929 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 19 копійок – до 28,26 гривні за долар, курс у купівлі впав до 28,24 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 32 копійки, до 34,64 гривні за євро.

Зазначимо, 5 січня євро оновив трирічний максимум.

До слова, фнансисти розповіли, що буде з курсом долара до Різдва.