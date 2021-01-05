Нацбанку зміцнив гривню перед затяжними вихідними
Нацбанк України встановив курси валют на 6-11 січня
НБУ встановив офіційний курс валют на шість днів
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Так, курс долара знизився на 3 копійки і склав 28,4 гривні, а курс євро – 34,84 (мінус дев'ять копійок).
Офіційні курси валют на 6 січня:
- долар США – 28,4028 гривні (-0,0282 грн).
- євро – 34,846 гривні (-0,0929 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 19 копійок – до 28,26 гривні за долар, курс у купівлі впав до 28,24 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 32 копійки, до 34,64 гривні за євро.
Зазначимо, 5 січня євро оновив трирічний максимум.
До слова, фнансисти розповіли, що буде з курсом долара до Різдва.