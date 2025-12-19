Депутат оцінив вимоги експертів та активістів перезавантажити Офіс Генерального прокурора

Володимир Ватрас: «Парламент не планує вносити зміни до процедури призначення Генерального прокурора»

Днями Представники Консультативної місії Європейського Союзу, громадських організацій та народні депутати України обговорили реформу правоохоронної системи України. Йшлося про перезавантаження ДБР, Національної поліції та прокуратури. Активісти наполягають на впровадження конкурсів на всі керівні посади згадуваних відомств, серед яких посада Генерального прокурора. Натомість нардепи вважають, що такі зміни не на часі.

Зокрема член Комітету з питань правової політики нардеп Ватрас Володимир, зазначає, що частина цих новацій потребує внесення змін до Конституції, що виключено в умовах воєнного стану.

«Чесно кажучи, незрозумілою є думка активістів, про яких ви говорите, оскільки посада генерального прокурора є конституційною посадою. Основний закон регулює його порядок призначення і звільнення, і зміни до основного закону, тобто до конституції в умовах воєнного стану є неможливими», – пояснює нардеп.

Ватрас також наголошує, що наразі немає інформації про плани парламенту стосовно змін у процедурі призначення Генерального прокурора. Крім того зауважень до його роботи нардепи не мають.

«На моє переконання, людина на своєму місті ефективно працює, свідченням чого є показники. А тому я вважаю, що передчасно говорити про його звільнення, про перезавантаження прокуратури. Ну і дійсно в парламенті я не чув, що хтось поганий», – зазначає Володимир Ватрас.

Нагадаємо, раніше Європейська комісія оприлюднила звіт про реформи в Україні, в якому окреслила подальші кроки щодо перезавантаження ДБР, Національної поліції та Офісу Генерального прокурора України.

Документ засвідчує прогрес України у підготовці до переговорів і готовність до відкриття переговорних кластерів щодо вступу в ЄС.