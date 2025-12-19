Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Єврокомісія не передбачила виняток для України у запровадженні CBAM – ЗМІ

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Єврокомісія не передбачила виняток для України у запровадженні CBAM – ЗМІ
Потенційні платежі CBAM значно підвищують собівартість української продукції
фото: shutterstock.com

У пропозиції Єврокомісії щодо екологічного мита CBAM досі не передбачено виняток для України – ЗМІ

У новій пропозиції Єврокомісії щодо посилення механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM) не передбачено винятків для України – начебто тому, що вплив CBAM на українську економіку буде мінімальним. Але ці оцінки є відірваними від реальності, а відсутність спеціального режиму для країни, що веде війну, викликає занепокоєння, каже голова Комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації (EBA), директор GMK Center Станіслав Зінченко. 

У висновках ЄК зазначає, що навіть попри війну Україна залишається найбільшим експортером CBAM-товарів до ЄС за фізичним обсягом. До блоку постачаються чавун і сталь (12,3% експорту до ЄС), цемент (0,6%), алюміній (0,3%). Сукупний експорт товарів, що підпадають під дію механізму, становить близько 2% ВВП України.

За оцінками Єврокомісії, вплив CBAM на Україну начебто буде «обмеженим». Однак в Україні такі оцінки є відірваними від реальності, вказує Зінченко – адже українська сталеливарна промисловість критично залежить від збуту в ЄС, куди за 10 місяців 2025 року було спрямовано 81% експорту готової металопродукції. Натомість посилення конкуренції з Китаєм та поширення CBAM створюють ризики втрати ринку.

«Ми категорично не згодні з оцінкою Єврокомісії про «обмежений вплив» CBAM на Україну. Моделювання виглядає спрощеним, не враховує міжгалузеві зв’язки й непрямі наслідки. Якщо постраждає експорт сталі, постраждає велика частина економіки», - наголосив експерт.

За оцінками GMK Center, лише чорна металургія забезпечила 7,2% ВВП України у 2024 році. При цьому під CBAM підпадає приблизно 6% товарного експорту, а це орієнтовно $2,5 млрд. Механізм створює загрозу втрати цих доходів.

«Потенційні платежі CBAM значно підвищують собівартість української продукції. Для чавуну вони можуть становити близько €100/т, гарячекатаного прокату – €111/т, арматури – €104/т. Це ставить українських виробників у неконкурентне становище порівняно зі світовими експортерами. Найбільші ризики стосуються довгомірного прокату та квадратної заготовки, які в Україні виробляються за конвертерною технологією: до 2030 року CBAM може повністю зупинити експорт цих товарів до ЄС», – підкреслив Зінченко.

Наслідки для України можуть бути масштабними: зупинка трьох із семи працюючих доменних печей, скорочення понад 13 тис. робочих місць та зрив ланцюгів постачання європейських виробників, у які інтегрована Україна.

«Окреме занепокоєння викликає те, що Єврокомісія посилається на «мінімальний вплив» CBAM як аргумент проти тимчасового звільнення України від механізму. Однак це суперечить логіці самого регламенту. Регламент передбачає особливий режим не за критерієм розміру економічного ефекту, а за природою події. Війна не потребує доведення через економічні моделі», – підкреслив експерт і закликав уряд активніше працювати з європейцями для відтермінування CBAM для України.

Нагадаємо, за даними ФРУ, у разі запровадження CBAM для України, вже до 2034 рр. падіння ВВП складе $8,7 млрд до 2026 р., а у 2034 – вже $11,3 млрд. Також Україну чекає зменшення податкових надходжень та соціальних внесків до бюджетів та фондів усіх рівнів унаслідок скорочення ділової активності – воно може становити $2,8 млрд у 2026 році, і сягнути $3,6 млрд у 2034 р.

Читайте також:

Теги: експорт бізнес промисловість металургія Єврокомісія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СЕО Amazon вважає, що без наполегливості нічого не варто робити
СЕО Amazon назвав дві риси характеру, без яких неможливо досягти успіху
16 грудня, 10:20
The Atlantic: Корупція у США при Трампі за масштабами перевершує українську
The Atlantic: Корупція у США при Трампі за масштабами перевершує українську
13 грудня, 02:12
Експорт Китаю зростає попри мита
Експорт Китаю рекордно зріс. У Європі та США політики хапаються за голову
10 грудня, 15:01
Три причини падіння найму в США б'ють по молоді
Молодь у США не може знайти роботу, але винен не ШІ: експерт назвав причини
10 грудня, 14:00
Євросоюз спрощує відмову в притулку
Реформа міграції ЄС: схвалено жорсткіші правила депортації та притулку
9 грудня, 15:12
В Україні 1 вересня запрацювало законодавство у сфері лобіювання
Реєстр прозорості стрімко зростає: скільки лобістів уже зареєстровано
1 грудня, 09:41
Позитивні новини для України зі світу фінансів
Позитивні новини для України зі світу фінансів
27 листопада, 13:48
За словами Нагорняка, продовження податкових стимулів саме для вітрової генерації є критично необхідним
Пільги на імпорт вітротурбін потрібно продовжити у 2026 році – депутат
22 листопада, 15:58
Німецька промисловість втрачає сотні тисяч робочих місць
Масові звільнення в Німеччині: майже 150 тис. робочих місць під загрозою
21 листопада, 14:23

Економіка

Єврокомісія не передбачила виняток для України у запровадженні CBAM – ЗМІ
Єврокомісія не передбачила виняток для України у запровадженні CBAM – ЗМІ
Стало відомо, коли Рада остаточно проголосує за перейменування «копійки» на «шаг»
Стало відомо, коли Рада остаточно проголосує за перейменування «копійки» на «шаг»
Рада підтримала у першому читанні перейменування «копійки» на «шаг»
Рада підтримала у першому читанні перейменування «копійки» на «шаг»
Скільки часу Україна зможе воювати без грошей ЄС: прогноз Reuters
Скільки часу Україна зможе воювати без грошей ЄС: прогноз Reuters
Гривня оновила історичний мінімум щодо євро
Гривня оновила історичний мінімум щодо євро
Витрати газорозподільних компаній фактично перекладаються на бізнес – Оринчак
Витрати газорозподільних компаній фактично перекладаються на бізнес – Оринчак

Новини

В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua