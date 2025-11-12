Головна Країна Події в Україні
Російські обстріли «відрізали» Полтавщину від енергосистеми України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
фото: «Полтаваобленерго» (ілюстративне)

«Полтаваобленерго» заявило, що не може отримувати світло з об’єднаної енергетичної системи України

Через удари окупаційної армії РФ по енергетичних об'єктах Полтавщину повністю відключено від об'єднаної енергетичної системи України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що унаслідок обстрілу 8 листопада «Полтаваобленерго» зіткнулося з форс-мажорними обставинами, які є «надзвичайними, невідворотними та об'єктивними.

«Через ці обставини у товариства стала відсутня можливість отримувати електричну енергію з об'єднаної енергетичної системи, зокрема належної якості, що зокрема унеможливило у встановлений строк та відповідно до встановлених стандартів якості виконання товариством зобов'язань згідно з чинними договорами про надання послуг з розподілу електричної енергії», - йдеться в повідомленні.

Відновлення енергопостачання відбудеться після усунення пошкоджень в енергосистемі та відновлення електромереж.

Нагадаємо, у четвер, 13 листопада, у більшості областей України знову діятимуть графіки відключень світла. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

Як повідомлялося, через аварійне відключення на одному з енергооб’єктів, було знеструмлено частину Сум.

До слова, регіональна директорка Міжнародного комітету Червоного Хреста в Європі та Центральній Азії Аріана Бауер заявила, що критична інфраструктура, яка уможливлює надання населенню життєво необхідних послуг включно з водо- та електропостачанням, захищена згідно з міжнародним гуманітарним правом. За словами посадовиці, з наближенням зими удари по критично важливій інфраструктурі «посилюють навантаження на системи, які після декількох років російсько-українського збройного конфлікту вже працюють на межі своїх можливостей».

Теги: енергетика електроенергія Полтавщина відключення відключення світла

