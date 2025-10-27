Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Європа готує обмеження для китайських сонячних технологій: що сталося

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Європа готує обмеження для китайських сонячних технологій: що сталося
Експерти з кібербезпеки та європейські виробники стверджують, що китайський конгломерат зможе зламати європейську енергосистему
фото: ecoticias.com

Фахівці у сфері кібербезпеки побоюються, що китайська компанія Huawei зможе контролювати енергетичні мережі ЄС

Huawei опинилася в епіцентрі скандалу, що назріває, з приводу безпеки європейських енергомереж. У листі законодавці звертаються до Європейської комісії із закликом «обмежити доступ» китайського техногіганта до сонячних енергетичних систем, оскільки він є постачальником критично важливих компонентів для цих систем, пише Politico, передає «Главком».

Чому китайські інвертори небезпечні

Побоювання пов'язані з інверторами для сонячних панелей – технологією, яка перетворює електрику, видобуту фотоелементами, на струм, що надходить у мережу. Китай є основним постачальником цих інверторів, а Huawei – найбільшим гравцем на цьому ринку.

Оскільки інвертори під'єднані до інтернету, експерти з кібербезпеки попереджають, що їх можна зламати або відключити віддалено, що може призвести до небезпечних стрибків або перебоїв у подачі електроенергії в європейських мережах. Два члени Європарламенту підготували лист, що попереджає Європейську комісію про ризики.

Сонячна батарея та інвертор від Huawei
Сонячна батарея та інвертор від Huawei
фото: Huawei

Згідно з дослідженням галузевої організації SolarPower Europe, китайські компанії контролюють близько 65% від загальної встановленої потужності сонячної енергетики. Найбільшою компанією на європейському ринку є Huawei – постачальник телекомунікаційного обладнання. Другою за величиною компанією є Sungrow, також китайська, яка контролює приблизно половину обсягу сонячної енергії, виробленої Huawei.

Huawei нещодавно змогла повернутися в SolarPower Europe, найвпливовішу лобістську асоціацію сонячної енергетики в Брюсселі, незважаючи на тривале розслідування бельгійської влади щодо корупції, зосереджене на лобістській діяльності компанії в Брюсселі, внаслідок чого співробітникам цієї компанії заборонили зустрічатися з представниками Єврокомісії та парламенту.

Китайський контроль, реакція ЄС

Експерти з кібербезпеки та європейські виробники стверджують, що китайський конгломерат зможе зламати європейську енергосистему.

«Вони можуть відключити параметри безпеки. Вони можуть «підпалити» мережі», – заявила Еріка Лангерова, дослідниця з Чеського технічного університету в Празі.

Навіть вимкнення і повторне увімкнення сонячних електростанцій може порушити енергопостачання, сказала Лангерова. «Коли це відбувається з однією установкою, це не проблема, але коли це відбувається з тисячами установок, це стає проблемою, тому що... сукупний ефект цих раптових змін у роботі пристроїв може дестабілізувати енергосистему».

Сонячна панель
Сонячна панель
фото: depositphotos.com

Деякі уряди вже вжили додаткових заходів. У листопаді минулого року Литва ввела заборону на віддалений доступ китайських компаній до установок відновлюваної енергії потужністю понад 100 кіловат, фактично припинивши використання китайських інверторів. У вересні Чехія попередила про загрозу, яку становить китайський віддалений доступ через компоненти, включно з сонячними інверторами. А в Німеччині співробітники служб безпеки ще 2023 року повідомили законодавцям, що «компонент управління енергією» від Huawei насторожив їх, що призвело до урядового розслідування щодо обладнання компанії.

Недовіра до китайських технологій різко зросла

Пекінський уряд запровадив правила, що зобов'язують китайські компанії виконувати запити служб безпеки щодо надання даних і виявлення вразливостей у своєму програмному забезпеченні. У ЄС вважають, що це відкриває шлях для стеження і шпигунства.

Одна з прямих загроз пов'язана з віддаленим управлінням з Китаю продуктами, вбудованими в європейську критично важливу інфраструктуру. Виробники мають віддалений доступ для встановлення оновлень та обслуговування.

Європа також сильно залежить від китайських постачальників технологій, особливо в галузі поновлюваних джерел енергії, частка яких в енергетиці Європи зростає. Лангерова зазначила, що у вітчизняних виробників сонячних панелей достатньо поставок, щоб заповнити прогалину, яка виникне в разі будь-яких дій ЄС щодо обмеження використання китайських інверторів. Однак у Європі поки недостатньо виробників акумуляторів і вітрогенераторів – двох секторів чистої енергії, у яких також лідирує Китай.

У виробництві вітрогенераторів лідирує не Європа, а Китай
У виробництві вітрогенераторів лідирує не Європа, а Китай
фото: depositphotos.com

Домінування КНР також підриває технологічний сектор самої Європи і пов'язане з ризиками економічного примусу. Ще кілька років тому європейські компанії були конкурентоспроможними, але потім їхня конкуренція знизилася через китайську продукцію, що значно субсидується, заявив Тобіас Герке, старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин. Китай, зі свого боку, не допускає іноземних компаній на свій ринок через побоювання з приводу кібербезпеки, додав він.

Європейський союз раніше розробив набір інструментів безпеки 5G, щоб знизити свою залежність від Huawei через ці побоювання. Він також працює над ініціативою, відомою як набір інструментів для ланцюжка поставок ІКТ (ICT supply chain toolbox), щоб допомогти національним урядам сканувати свою ширшу цифрову інфраструктуру на наявність слабких місць з метою блокування або скорочення використання «високоризикових постачальників».

За словами Гротхейса і Лексманна, «настійно потрібне ухвалення обов'язкового законодавства для обмеження діяльності ненадійних постачальників у нашій критичній інфраструктурі» в усьому Європейському Союзі. У своєму листі вони заявили, що до ухвалення законодавства ЄС має вводити тимчасові заходи.

Нагадаємо, що вчені Центру геологічних наук імені Гельмгольца виявили, що області всередині гірських хребтів, де глибокі мантійні породи залягають близько до поверхні, є перспективними місцями для виробництва природного водню.

Між тим, сінгапурський стартап Flint розробила паперові батареї, які обіцяють стати дешевшою, безпечнішою та екологічнішою альтернативою літій-іонним акумуляторам.

Крім того, британські інженери запустили перший у світі двигун, що працює на рідкому азоті. 

Читайте також:

Теги: Китай Huawei Європейський Союз обмеження енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стратегія Китаю акцентувалася на технологічній самодостатності
Як нова стратегія Китаю вплине на війну України проти РФ
Вчора, 22:35
Удар по енергосистемі Чернігівщини, який залишив сотні тисяч людей без світла
На Чернігівщині енергетики не можуть почати ремонтні роботи через постійні атаки РФ
21 жовтня, 11:29
Рішення Уряду покликані покращити процес кризового реагування на наслідки обстрілів
Україна посилить захист критичної інфраструктури: Свириденко пояснила, як саме
18 жовтня, 15:59
Вашингтон-Будапешт. Чи можливе закінчення війни?
Вашингтон-Будапешт. Чи можливе закінчення війни?
18 жовтня, 08:27
Ці чоловіки віддали своє життя, виконуючи важливу роботу для відновлення енергопостачання в Україні
Міненерго розповіло про енергетиків, яких вбила Росія на Чернігівщині
12 жовтня, 04:28
Атіс Клімовичс приїздить в Україну регулярно – щонайменше, шість разів на рік
Волонтер і воєнкор з Латвії Атіс Клімовичс: Найбільше вразили українські ждуни
9 жовтня, 13:05
Зеленський: Я очікую й більш детальну, більш ґрунтовну роботу наших урядовців із нашими людьми
Ліквідація наслідків російських ударів. Президент заслухав доповідь Клименка
7 жовтня, 20:38
Наразі заморожені кошти знаходяться на депозиті в Європейському центральному банку
ЄС планує пустити заморожені мільярди Росії на зброю
1 жовтня, 09:43
Деілька днів тому Трамп зазначив, що настав час для введення санкцій
Politico: Санкції Трампа можуть допомогти Європі остаточно позбутися російської нафти
Вчора, 01:46

Новини

Європа готує обмеження для китайських сонячних технологій: що сталося
Європа готує обмеження для китайських сонячних технологій: що сталося
Масове відключення сонячних ферм в Австралії: що трапилося з десятками тисяч панелей
Масове відключення сонячних ферм в Австралії: що трапилося з десятками тисяч панелей
Сонце замінить вугілля: експерти прогнозують енергетичну революцію
Сонце замінить вугілля: експерти прогнозують енергетичну революцію
Як Китай вирішив проблему шкідливих елементів у сонячних батареях
Як Китай вирішив проблему шкідливих елементів у сонячних батареях
Італійці створили «розумну» вітряну турбіну: що відомо про нову розробку
Італійці створили «розумну» вітряну турбіну: що відомо про нову розробку
Стало відомо, де найвигідніше ставити сонячні батареї
Стало відомо, де найвигідніше ставити сонячні батареї

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua