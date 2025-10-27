Європа готує обмеження для китайських сонячних технологій: що сталося

Фахівці у сфері кібербезпеки побоюються, що китайська компанія Huawei зможе контролювати енергетичні мережі ЄС

Huawei опинилася в епіцентрі скандалу, що назріває, з приводу безпеки європейських енергомереж. У листі законодавці звертаються до Європейської комісії із закликом «обмежити доступ» китайського техногіганта до сонячних енергетичних систем, оскільки він є постачальником критично важливих компонентів для цих систем, пише Politico, передає «Главком».

Чому китайські інвертори небезпечні

Побоювання пов'язані з інверторами для сонячних панелей – технологією, яка перетворює електрику, видобуту фотоелементами, на струм, що надходить у мережу. Китай є основним постачальником цих інверторів, а Huawei – найбільшим гравцем на цьому ринку.

Оскільки інвертори під'єднані до інтернету, експерти з кібербезпеки попереджають, що їх можна зламати або відключити віддалено, що може призвести до небезпечних стрибків або перебоїв у подачі електроенергії в європейських мережах. Два члени Європарламенту підготували лист, що попереджає Європейську комісію про ризики.

Сонячна батарея та інвертор від Huawei фото: Huawei

Згідно з дослідженням галузевої організації SolarPower Europe, китайські компанії контролюють близько 65% від загальної встановленої потужності сонячної енергетики. Найбільшою компанією на європейському ринку є Huawei – постачальник телекомунікаційного обладнання. Другою за величиною компанією є Sungrow, також китайська, яка контролює приблизно половину обсягу сонячної енергії, виробленої Huawei.

Huawei нещодавно змогла повернутися в SolarPower Europe, найвпливовішу лобістську асоціацію сонячної енергетики в Брюсселі, незважаючи на тривале розслідування бельгійської влади щодо корупції, зосереджене на лобістській діяльності компанії в Брюсселі, внаслідок чого співробітникам цієї компанії заборонили зустрічатися з представниками Єврокомісії та парламенту.

Китайський контроль, реакція ЄС

Експерти з кібербезпеки та європейські виробники стверджують, що китайський конгломерат зможе зламати європейську енергосистему.

«Вони можуть відключити параметри безпеки. Вони можуть «підпалити» мережі», – заявила Еріка Лангерова, дослідниця з Чеського технічного університету в Празі.

Навіть вимкнення і повторне увімкнення сонячних електростанцій може порушити енергопостачання, сказала Лангерова. «Коли це відбувається з однією установкою, це не проблема, але коли це відбувається з тисячами установок, це стає проблемою, тому що... сукупний ефект цих раптових змін у роботі пристроїв може дестабілізувати енергосистему».

Сонячна панель фото: depositphotos.com

Деякі уряди вже вжили додаткових заходів. У листопаді минулого року Литва ввела заборону на віддалений доступ китайських компаній до установок відновлюваної енергії потужністю понад 100 кіловат, фактично припинивши використання китайських інверторів. У вересні Чехія попередила про загрозу, яку становить китайський віддалений доступ через компоненти, включно з сонячними інверторами. А в Німеччині співробітники служб безпеки ще 2023 року повідомили законодавцям, що «компонент управління енергією» від Huawei насторожив їх, що призвело до урядового розслідування щодо обладнання компанії.

Недовіра до китайських технологій різко зросла

Пекінський уряд запровадив правила, що зобов'язують китайські компанії виконувати запити служб безпеки щодо надання даних і виявлення вразливостей у своєму програмному забезпеченні. У ЄС вважають, що це відкриває шлях для стеження і шпигунства.

Одна з прямих загроз пов'язана з віддаленим управлінням з Китаю продуктами, вбудованими в європейську критично важливу інфраструктуру. Виробники мають віддалений доступ для встановлення оновлень та обслуговування.

Європа також сильно залежить від китайських постачальників технологій, особливо в галузі поновлюваних джерел енергії, частка яких в енергетиці Європи зростає. Лангерова зазначила, що у вітчизняних виробників сонячних панелей достатньо поставок, щоб заповнити прогалину, яка виникне в разі будь-яких дій ЄС щодо обмеження використання китайських інверторів. Однак у Європі поки недостатньо виробників акумуляторів і вітрогенераторів – двох секторів чистої енергії, у яких також лідирує Китай.

У виробництві вітрогенераторів лідирує не Європа, а Китай фото: depositphotos.com

Домінування КНР також підриває технологічний сектор самої Європи і пов'язане з ризиками економічного примусу. Ще кілька років тому європейські компанії були конкурентоспроможними, але потім їхня конкуренція знизилася через китайську продукцію, що значно субсидується, заявив Тобіас Герке, старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин. Китай, зі свого боку, не допускає іноземних компаній на свій ринок через побоювання з приводу кібербезпеки, додав він.

Європейський союз раніше розробив набір інструментів безпеки 5G, щоб знизити свою залежність від Huawei через ці побоювання. Він також працює над ініціативою, відомою як набір інструментів для ланцюжка поставок ІКТ (ICT supply chain toolbox), щоб допомогти національним урядам сканувати свою ширшу цифрову інфраструктуру на наявність слабких місць з метою блокування або скорочення використання «високоризикових постачальників».

За словами Гротхейса і Лексманна, «настійно потрібне ухвалення обов'язкового законодавства для обмеження діяльності ненадійних постачальників у нашій критичній інфраструктурі» в усьому Європейському Союзі. У своєму листі вони заявили, що до ухвалення законодавства ЄС має вводити тимчасові заходи.

