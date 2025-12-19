Уряд спрямував майже 350 млн грн для закладів вищої освіти

Додаткове фінансування дозволить забезпечити безперебійну роботу вишів під час відключень

Кабінет міністрів розподілив майже 350 млн грн для закладів вищої освіти. Кошти підуть на забезпечення навчального процесу в період зими та відключень світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами урядовиці, 125 млн грн спрямовано на придбання генераторів, зарядних станцій та інверторів. Ці закупівлі потрібні, щоб навчальний процес і критично важливі системи університетів працювали безперебійно.

Крім того, 220,5 млн грн передбачено на те, аби виші вчасно сплачували кошти за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Це дає змогу закладам вищої освіти проходити опалювальний сезон без касових розривів і тримати базову операційну стійкість: тепло, вода, електрика, зв’язок.

Свириденко зазначила, що додатково 5,1 млн грн було спрямовано на потреби Малої академії наук (МАН), щоб забезпечити резервне живлення і стабільну роботу під час відключень електроенергії.

«Ресурс піде на обладнання для восьми локацій МАН. Для них придбають зарядні станції, комплекти енергонезалежності та дизельні генератори. Це дозволить не зупиняти роботу обладнання під час відключень, зокрема там, де генератори використовувати недоцільно», – пояснила вона.

До слова, Харківський національний університет імені Василя Каразіна з лютого 2026 року має намір частково відновити очне навчання у безпечних локаціях.