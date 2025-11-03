Без вирішення проблеми боргів інвестори не вкладатимуться у відновлювальну енергетику – експерт

Експертка наголосила, що тариф «Укренерго» має передбачати повне покриття витрат «Гарпоку» на оплату електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел

Боргова криза гальмує розвиток відновлювальної енергетики – юристка

Системна проблема боргів на ринку електроенергії та відсутність гарантованого фінансування виробників з ВДЕ гальмують розвиток зеленої енергетики в Україні. Про це заявила голова правового комітету Української вітроенергетичної асоціації Ольга Савченко.

За її словами, держава має забезпечити фінансову стійкість галузі через передбачення коштів на підтримку ВДЕ у тарифній політиці НЕК «Укренерго».

«Потрібно закладати апріорі кошти на дофінансування ВДЕ. Були гарні приклади, коли кошти з продажу права міждержавного перетину на експорт електричної енергії, який отримує НЕК «Укренерго», розподілялися частково на оплату перед ВДЕ. Була чудова практика профіциту коштів у тарифі на диспетчеризацію і перерозподіл цих коштів на оплату. Мені здається, що коли є можливість, треба ці механізми знову ж таки застосовувати», – сказала Савченко.

Експертка наголосила, що тариф НЕК «Укренерго» має передбачати повне покриття витрат «Гарантованого покупця» на оплату електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел.

«Я вважаю, що 100% має бути закладена, повністю передбачена оплата тарифу в тій частині, в якій має оплачувати його НЕК «Укренерго» «Гарантованому покупцю», аби він міг розрахуватися з виробниками з ВДЕ. Це надважливо. І ці кошти справді мають розподілятися на сплату перед виробниками з ВДЕ», – підкреслила вона.

Раніше керівник енергетичних програм «Українського інституту майбутнього», доктор економічних наук Адріан Прокіп заявив, що борги на ринку електроенергії залишаються одним із головних факторів, що стримують прихід інвесторів в українську енергетику.