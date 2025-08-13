Нафтогаз та ЄБРР підписали рекордну для України угоду

«Нафтогаз» та ЄБРР підписали рекордну угоду на €500 млн для закупівлі газу

НАК «Нафтогаз України» та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали угоду на €500 млн для закупівлі газу. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, назвавши цей проєкт «рекордним для України», пише «Главком».

За словами прем'єр-міністерки, це найбільший проєкт, який ЄБРР реалізував у нашій країні. Найважливішою деталлю угоди є те, що цей кредит вперше надається під гарантію Європейського Союзу, без державної гарантії України.

Ці кошти дозволять Україні краще підготуватися до майбутнього опалювального сезону та «забезпечити українські домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими».

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз» отримала дозвіл Районного суду Відня на примусове виконання арбітражного рішення проти Росії на суму понад $5 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт компанії.

Зокрема, суд дозволив накласти обтяження на понад 20 об’єктів нерухомості Росії в Австрії, загальна вартість яких перевищує 120 млн євро. У майбутньому ці активи планують продати через аукціон.

До слова, нещодавно група «Нафтогаз» повідомила, що починає процес виконання арбітражного рішення проти «Газпрому» на $1,37 млрд, отриманого компанією 20 червня 2025 року. Зокрема, ця сума включає основний борг за послуги з організації транзиту газу відповідно до угоди 2019 року, штрафні санкції та компенсацію всіх юридичних витрат, понесених «Нафтогазом». Паралельно група компанія продовжила процес примусового виконання іншого арбітражного рішення – про виплату Росією $5 млрд компенсації за незаконну експропріацію активів у Криму у 2014 році.

Додамо, що Національне антикорупційне бюро розслідує справу про оформлення на посади компанії «Нафтогаз Україна» охорони та домашнього персоналу колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова під час його керівництва. Відповідні посади передбачали зарплатню в розмірі не менше 300 тис. грн на місяць та бронювання від мобілізації.