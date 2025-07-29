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«Нафтогаз» сплатив до бюджету понад 10 млрд грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Нафтогаз» сплатив до бюджету понад 10 млрд грн
«Нафтогаз» сплатив мільярди гривень дивідендів та податку на прибуток
фото: «Нафтогаз України»

Частину прибутку компанія спрямувала на підготовку країни до зими

«Нафтогаз України» перерахував до державного бюджету 10,4 млрд грн дивідендів за 2024 рік і податку на прибуток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову правління компанії Сергія Корецького.

Відповідно до розпорядження уряду, іншу частину прибутку «Нафтогаз» спрямував на підготовку країни до зими, зокрема закупівлю імпортного газу.

Нагадаємо, запаси природного газу в українських підземних сховищах газу на середину липня перевищили 9 млрд кубометрів. Сховища були заповнені на 29,2%.

У порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 13,9% або 1,45 млрд кубометрів менше газу. Цьогорічні запаси залишаються найнижчими як мінімум за останні 12 років, однак відставання від минулого року скорочується. Так, вперше з початку цьогорічного сезону закачування відставання від минулого року впало нижче 15%.

Раніше Міненерго заявило, що Україна матиме достатньо ресурсів та потужностей для успішного проходження опалювального сезону. Попри те, що ворог продовжує масовані обстріли енергетики з метою послабити енергетичну стійкість країни та зірвати підготовку до опалювального сезону, енергосистема України залишається збалансованою.

Як відомо, «Нафтогаз» та польська компанія Orlen підписали угоду про постачання Україні додаткових 140 млн кубометрів зрідженого природного газу (LNG) зі Сполучених Штатів. Це четвертий контракт, укладений між компаніями у 2025 році.

Як повідомлялося, Європарламент розглядає пропозиції для прискорення відмови ЄС від російського газу на один рік, а саме – до січня 2027 року.

До слова, Європейський Союз може зіткнутися з серйозними перебоями у постачанні природного газу. Катар, один з найбільших у світі експортерів скрапленого природного газу, пригрозив припинити постачання до ЄС у відповідь на новий закон блоку – Директиву про належну перевірку корпоративної стійкості (Csddd).

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Теги: Нафтогаз України податки

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