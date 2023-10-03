«Укренерго» матиме більше боргів через рішення НКРЕКП – депутат

Тариф на передачу електроенергії в Комісії можуть затвердити для «Укренерго» знову дефіцитним – Гончаренко

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг намагається змінити нормативну базу так, щоб мати можливість скоротити фінансування «Укренерго» на 2024 рік і таким чином збільшити борги компанії. Про це написав нардеп, співголова МФО «Чиста енергія – здорове довкілля» Олексій Гончаренко.

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«В Нацкомісії з енергетики хочуть зірвати проходження опалювального сезону. Зараз представники Комісії змінюють нормативну базу щодо фінансування «Укренерго» і роблять це з великим шкідництвом замість того, щоб зробити це фахово», – сказав Гончаренко.

За його словами, Комісія хоче зробити так, щоб «Укренерго» на 2024 рік знову мала нестачу коштів. Тариф на передачу електроенергії в Комісії можуть затвердити для «Укренерго» знову дефіцитним.

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«І це відбувається з 2020 року системно. Причому решту коштів, за задумом НКРЕКП, для розрахунків на ринку електроенергії ніби-то будуть покривати з Державного бюджету у 2024 році. І це вже тоді, коли країна почне відлік третього року повномасштабної війни з росією», – зазначив депутат.

При цьому він підкреслив, що сама галузь відновлюваної енергетики завжди виступала проти фінансування з держбюджету. Водночас Гончаренко нагадав, що «зелена» енергетика важлива для країни – минулого опалювального сезону південні регіони країни трималися завдяки двум факторам: героїзму енергетиків та відновлювальній енергетиці.

Раніше «Укренерго» закликало НКРЕКП встановити бездефіцитний тариф на передачу електроенергії, щоб не накопичувати нові борги та обслуговувала залучені кредити. Через недостатність тарифу компанія у 2019-2022 роки зазнала понад 49 млрд грн тарифних збитків.