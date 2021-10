Експерти розповіли, що відбуватиметься із попитом на газ у наступні десятиліття

Світові потреби у природному газі найближчим часом зростатимуть, попри прагнення країн знизити кількість шкідливих викидів в атмосферу

Попит на природний газ буде неминуче зростати в найближчі роки. Про це повідомили фахівці Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) в доповіді World Energy Outlook.

У документі йдеться про три можливих сценарії динаміки попиту на газовому ринку: Stated Policies Scenario, STEPS, що враховує реально проведену кліматичну політику, The Announced Pledges Scenario, APS, що передбачає виконання урдами держав світу поставлених цілей зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу, та Net Zero Emissions by 2050 Scenario, NZE, що передбачає досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року.

«Попит на природний газ зросте в усіх трьох сценаріях протягом наступних п'яти років, а потім підуть серйозні розбіжності. Те, якою мірою і на скільки природний газ збереже роль при прискоренні енергетичного переходу, буде залежати від багатьох факторів, і прогнози серйозно відрізняються для конкретних країн і регіонів», – повідомляється у доповіді МЕА.

У сценарії STEPS попит на природний газ виросте до 2030 року на 15% в порівнянні з рівнем 2020 року, до 4,5 трлн кубометрів, а до 2050 року – до 5,1 трлн. Використання в промисловості до середини століття зросте, і газ як і раніше буде основним паливом для опалення, вважають фахівці.

Попит на нафту в довгостроковій перспективі, за прогнозами агентства, буде знижуватися при будь-якому сценарії. У рамках STEPS максимальний попит у 104 млн барелів доведеться на 2030-і роки та буде знижуватися надалі. У такому випадку вартість одного бареля нафти складе від $60 до $90.

Нагадаємо, Нацбанк повідомив, що зростання цін на газ у світі не позначиться на платіжках українців.

Читайте також: