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Visa пригрозила банкам сусідніх із РФ країн штрафом за відкриття рахунків росіянам

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Visa пригрозила банкам сусідніх із РФ країн штрафом за відкриття рахунків росіянам
фото: visa

Фінустанови штрафуватимуть за кожну банківську картку, відкриту громадянину Росії 

Міжнародна платіжна система Visa направила банкам, що перебувають у сусідніх із РФ країнах, лист із загрозою штрафу за відкриття рахунків російським громадянам.

Попередження про заборону розіслали поштою. Згідно із ним, компанія штрафуватиме банки-порушники на $1 млн за кожну карту, видану резиденту РФ.

Visa пригрозила банкам сусідніх із РФ країн штрафом за відкриття рахунків росіянам фото 1

Попередньо, заборона на обслуговування поширюється лише на тих громадян Росії, які не є резидентами Естонії, Латвії, Литви тощо.

«Шматочок» документа опублікувала російська журналістка Гера Угрюмова, яка повідомила, що він потрапив до неї від одного з банків. Вона підкреслила, що карти не дають відкривати громадянам Росії взагалі, включаючи резидентів.

Нагадаємо, Visa та MasterCard підвищать комісії за всі операції з використанням банківських карток – покупки в магазинах, кафе, ресторанах, оплата сервісів з послугами та ін. Підвищення зборів для клієнтів платіжної системи MasterCard може відбутися вже в жовтні поточного року, при цьому невідомо, на скільки вони зростуть. Що стосується Visa, то компанія також має намір підвищити комісійні збори в жовтні, після чого у квітні 2024 року зміни торкнуться кредитних та дебетових карток.

Теги: росія банк штраф Visa

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