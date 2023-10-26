Visa пригрозила банкам сусідніх із РФ країн штрафом за відкриття рахунків росіянам

Фінустанови штрафуватимуть за кожну банківську картку, відкриту громадянину Росії

Міжнародна платіжна система Visa направила банкам, що перебувають у сусідніх із РФ країнах, лист із загрозою штрафу за відкриття рахунків російським громадянам.

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Попередження про заборону розіслали поштою. Згідно із ним, компанія штрафуватиме банки-порушники на $1 млн за кожну карту, видану резиденту РФ.

Попередньо, заборона на обслуговування поширюється лише на тих громадян Росії, які не є резидентами Естонії, Латвії, Литви тощо.

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«Шматочок» документа опублікувала російська журналістка Гера Угрюмова, яка повідомила, що він потрапив до неї від одного з банків. Вона підкреслила, що карти не дають відкривати громадянам Росії взагалі, включаючи резидентів.

Итак, вот тот самый пиздец, о котором я говорила



Ко мне в руки попал документ, который @Visa разослала по банкам приграничных с Россией стран



В этом документе речь идёт о "трансграничном открытии карт", а также о том, что НЕЛЬЗЯ выпускать карты Visa россиянам-нерезидентам… pic.twitter.com/w97rqLNsTm — Угрюмочная 🇮🇹 (@gero444a) October 26, 2023

Нагадаємо, Visa та MasterCard підвищать комісії за всі операції з використанням банківських карток – покупки в магазинах, кафе, ресторанах, оплата сервісів з послугами та ін. Підвищення зборів для клієнтів платіжної системи MasterCard може відбутися вже в жовтні поточного року, при цьому невідомо, на скільки вони зростуть. Що стосується Visa, то компанія також має намір підвищити комісійні збори в жовтні, після чого у квітні 2024 року зміни торкнуться кредитних та дебетових карток.