Нацбанк залишив облікову ставку без змін через посилення інфляційного тиску

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Регулятор відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики
Через загострення ситуації на Близькому Сході НБУ вирішив залишити облікову ставку на рівні 15%

Правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу регулятора.

Згідно з повідомленням, Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

«Це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів», – вказано в заяві.

Облікова ставка – це монетарний інструмент, який визначає відсоток, під який НБУ надає кредити банкам. Від цього залежить, під який відсоток банки надаватимуть кредити та депозити фізособам і бізнесу. За допомогою облікової ставки НБУ намагається впливати на інфляцію. Збільшення ставки використовується для стримування цін, зниження – для підвищення економічної активності  шляхом активнішого кредитування.

Після тривалого періоду зниження загальна інфляція в лютому незначно пришвидшилася – до 7,6% у річному вимірі. Водночас базова інфляція збереглася на рівні 7,0% р/р.

«Зростання цін на пальне, послуги та сирі продукти було дещо швидшим, ніж очікувалося, тоді як вартість оброблених продуктів, навпаки, зростала дещо повільніше. У результаті загальна інфляція лише незначно перевищила траєкторію прогнозу НБУ, а базова інфляція – повністю їй відповідала», – йдеться в повідомленні.

Подальша траєкторія інфляції може бути вищою, ніж прогнозувалося, зокрема через подорожчання енергоресурсів на тлі війни на Близькому Сході. При цьому зовнішня допомога дає змогу фінансувати дефіцит бюджету та підтримувати міжнародні резерви на високому рівні, що важливо для забезпечення стійкості валютного ринку, повідомив Нацбанк.

