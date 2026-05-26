Підготовка до зими: Україна змінила ціну на зберігання газу

НКРЕКП на 10% знизила вартість зберігання газу в ПСГ

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні 26 травня ухвалила рішення знизити вартість послуг із зберігання блакитного палива в підземних сховищах (ПСГ) на 10%. Головна мета цього кроку – мотивувати українських та європейських трейдерів активніше закачувати газ до вітчизняних сховищ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НКРЕКП.

Зниження вартості послуг стало можливим завдяки масштабній реформі управління інфраструктурою. Оператор підземних сховищ АТ «Укртрансгаз» офіційно перейшов на довгострокове стимулююче регулювання (так звану модель «RAB-регулювання»).

Цей підхід прийшов на заміну застарілій радянській системі «витрати плюс». Нова методика, яку комісія затвердила у березні 2026 року, дозволяє оператору формувати прозорі тарифи на основі багаторічного планування, залучати інвестиції та гнучко реагувати на запити ринку. Для додаткового заохочення компаній до довгострокової співпраці НКРЕКП також запровадила спеціальні знижувальні коефіцієнти у разі бронювання річних або об'єднаних потужностей ПСГ.

Оновлені тарифні ставки почнуть діяти вже за кілька днів. З 1 червня 2026 року встановлено такі ціни на послуги підземних сховищ (усі базові тарифи вказані без урахування ПДВ). Зберігання природного газу – знижено до 0,36 грн за 1000 кубометрів на добу (попередній тариф складав 0,40 грн). Закачування природного газу встановлено на рівні 290,45 грн за 1000 кубометрів на добу (попередня ставка – 243,52 грн). Відбір природного газу становитиме 290,45 грн за 1000 кубометрів на добу (раніше послуга коштувала 253,03 грн).

Паралельно з тарифними змінами регулятор зробив важливий крок для інтеграції українського енергетичного сектору до єдиного європейського ринку. З липня 2026 року розподіл і бронювання потужностей на міждержавних з’єднаннях газотранспортної системи (ГТС) повністю переходить на європейські стандарти.

Облік і торги вестимуться в енергетичних одиницях – МВт·год/добу, як це прийнято в ЄС, замість традиційних для України кубічних метрів. Сама процедура та правила проведення аукціонів залишаться незмінними та зрозумілими для іноземних партнерів. Перші торги за оновленим європейським підходом стартують для потужностей, які будуть задіяні вже з початком нового газового року – з 1 жовтня 2026 року.

