Після перегляду прайс-кепів ринок не отримав цінового шоку – ексголова «Укренерго»

Дарія Демяник
Попередні прайс-кепи фактично блокували імпорт електроенергії з Європи, оскільки закупівля ресурсу була дорожчою, пояснює Кудрицький
фото: depositphotos.com
Підвищення прайс-кепів на ринку електроенергії не спричинило різкого стрибка цін, як прогнозували противники рішення. Про це заявив ексголова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, після зміни граничних цін з 1 травня середня ціна електроенергії для бізнесу навіть знизилась, а енергосистема отримала можливість залучати імпорт і запускати газову генерацію у години дефіциту.

«Цей «проклятий ринок» не призвів до катастрофи. Просто стало більше сонця, споживання трохи впало, і ціна пішла вниз», – наголосив Кудрицький.

Він пояснив, що попередні прайс-кепи фактично блокували імпорт електроенергії з Європи, оскільки закупівля ресурсу була дорожчою за встановлену державою цінову стелю.

«Завезти його коштує дорожче, ніж 35 гривень. Результат – бензин на заправках просто зникає. Те саме сталося й з електрикою навесні, коли на вулиці було +15°C», – казав ексочільник «Укренерго», порівнюючи ситуацію з адміністративним регулюванням цін на пальне.

Раніше народний депутат Андрій Жупанін заявив, що однією з головних причин скорочення витрат НЕК «Укренерго» на аварійну допомогу у 2025 році стало саме підвищення прайс-кепів. За його словами, у 2024 році оператор системи передачі залучив аварійної допомоги на 2 млрд грн, тоді як у 2025 році – на 370 млн грн.

Виробництво сталі в Україні за місяць обвалилося на 25%. Названо причину
Після перегляду прайс-кепів ринок не отримав цінового шоку – ексголова «Укренерго»
СЕО «Метінвесту» назвав ключові умови стійкості української промисловості у воєнний час
Або працювати, або воювати: Уряд готує рішення для двох мільйонів чоловіків, котрі не оновили дані
Уряд розширює програми перекваліфікації жінок у «чоловічі» професії
Україна і Японія домовилися про венчурний фонд та хаб в Осаці
