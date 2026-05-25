Дарія Демяник
Виробництво сталі в Україні за місяць обвалилося на 25%. Названо причину
Через екомито СВАМ та нові європейські обмеження: Україна зменшила виробництво сталі на чверть

Металургійні підприємства України у квітні поточного року зменшили виробництво сталі на 25,3% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 517 тис. тонн із 692 тис. тонн, та на 26,3% відносно березня, коли було вироблено 702 тис. тонн. Через це ми впали на 25 місце у рейтингу світових виробників сталі, до якого входять 69 країн. 

У першій десятці п’ятірці, як і завжди – Китай, Індія, США, Японія, Південна Корея. Загалом у квітні поточного року виплавка сталі у світі зменшилася на 1,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 153,45 млн тонн.

Від початку року металургійні підприємства України зменшили виробництво сталі на 7,4% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 2,25 млн тонн. У минулому році Україна посіла 21 місце у рейтингу світових виробників сталі.

Українські виробники неодноразово заявляли про загрозу скорочення виробництва на тлі світових викликів, серед яких – СВАМ та скорочення імпортних квот, яке ініціює ЄС. Так, через вплив європейського екомита СВАМ, яке до України застосували без жодних винятків, українські металурги змушені платити за викиди за європейськими цінами – €74–76 за тонну CO₂, тоді як внутрішній податок в Україні залишається символічним.

У результаті до кожної тонни сталі додається $60–100 витрат, що робить продукцію менш конкурентною. Перші наслідки вже видно на рівні підприємств: зокрема, на «АрселорМіттал Кривий Ріг» було зупинено один із ключових виробничих підрозділів.

Водночас, європейський парламент підтримав нові захисні заходи щодо імпорту сталі до ЄС, які передбачають майже двократне скорочення безмитних квот. Українські металургійні компанії попереджають: це може призвести до втрати ключового експортного ринку та ще більше погіршити ситуацію для галузі, яка вже працює в умовах війни, енергетичних проблем та дії механізму екомита CBAM.

