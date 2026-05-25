Оподаткування міжнародних посилок. Волонтерська допомога з-за кордону під загрозою?

Дарія Демяник
Нові мита на посилки: проєкти законів передбачають зниження ліміту безподаткового ввезення для посилок від фізосіб фізособам до 45 євро замість нинішніх 150 євро

Верховна Рада України на цьому тижні планує розглянути законопроєкти про скасування пільгового порогу до 150 євро на товари з міжнародних інтернет-магазинів. Якщо зміни набудуть чинності, на всі подібні посилки додатково нараховуватиметься ПДВ у розмірі 20% від вартості товару та митний збір (10% від вартості). 

На думку незалежних експертів, такі законодавчі ініціативи містять системні ризики для волонтерів, які наразі ігноруються в публічних дискусіях

Чиновники та політики дискутують переважно щодо наслідків запровадження ПДВ (20%) та мита на всі комерційні відправлення (сегмент B2C), тоді як поза увагою залишаються зміни для некомерційного сегмента (C2C) – подарунки, посилки для родичів та волонтерська допомога. 

Нагадаємо, що законопроєкти № 15112 (та альтернативні) та № 12360, розглянути які Верховна Рада має вже цього тижня, пропонують скасувати пільговий поріг до 150 євро для посилок з іноземних інтернет-магазинів (В2С сегмент), а також встановити неоподатковуваний мінімум для посилок між фізособами у розмірі 45 євро (С2С сегмент, близько 1/3 всіх закордонних посилок на цей час). Таким чином, ухвалення цих змін майже в три рази скоротить порогову ціну приватних відправлень з-за кордону, і це не єдина проблема.

У нинішніх редакціях законопроєктів не передбачено механізму для визначення другої категорії посилок (до 45 євро між двома фізичними особами). Як наслідок, поштові оператори для виконання вимог закону муситимуть сортувати всі міжнародні посилки, щоб розділити категорії В2С і С2С, а потім відокремити допорогові С2С від тих, які вже будуть оподатковуватись. 

Тобто негативним наслідком стане необхідність опрацьовувати та адмініструвати весь масив цих відправлень для сортування посилок, що перевищують установлений ліміт та подальшого нарахування податків і мит. Це спровокує затримки в оформленні вантажів, дефіцит складських площ та додаткові фінансові витрати операторів на збільшення штату брокерів і модернізацію сортувальних ліній. Сегмент C2C становить приблизно третину від загальної кількості міжнародних відправлень, адресованих фізичним особам в Україні. Зниження порогу до 45 євро означає, що поштові оператори та експрес-перевізників будуть змушені тотально перебудувати операційні процеси.

До категорії С2С належать некомерційні відправлення: допомога від діаспори, посилки від родичів із-за кордону чи особисті речі, які громадяни пересилають для себе самих, замість перевезення як багажу. Необхідність ідентифікації, оцінки та митного очищення мільйонів дрібних відправлень вартістю понад 45 євро створить надмірне операційне навантаження на експрес-перевізників, механізми компенсації якого в законопроєктах не передбачені.

Під час круглого столу, який відбувся 22 травня 2026 року, представники компаній-ритейлерів виступили на підтримку повного оподаткування міжнародних поштових відправлень. До них приєдналась «Укрпошта», яка раніше категорично виступала проти цих змін, як таких, що безпосередньо зашкодять поштовим операторам, однак вочевидь піддалась тиску з боку уряду. 

При цьому проблема, яка загрожує зупинити процеси обробки міжнародних відправлень, не обговорюється ані в урядовому, ані в експертному середовищі, попри те, що у разі очікуваного ухвалення цих змін, вона може призвести до тривалих перебоїв з доставкою, зокрема, волонтерських відправлень.

