Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Чому ростуть долар та євро? Нацбанк назвав причини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Чому ростуть долар та євро? Нацбанк назвав причини
Регулятор наголосив на готовності оперативно реагувати для збереження стійкості валютного ринку
фото: glavcom.ua

Внаслідок посилення геополітичної невизначеності та її ефектів для валютного ринку чистий попит на валюту збільшився

Динаміка обмінного курсу гривні до долара та євро з початку березня відображає вплив ринкових чинників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний банк, якого цитує «Інтерфакс-Україна».

«Протягом останніх тижнів внаслідок посилення геополітичної невизначеності та її ефектів для валютного ринку чистий попит на валюту збільшився, відповідно курс гривні послабився до долара. Аналогічно слабшали до долара також євро та багато інших валют країн – основних торговельних партнерів України. У результаті обмінний курс гривні відносно згаданих валют залишався відносно стабільними», – йдеться у коментарі пресслужби.

Зазначається, що динаміка обмінного курсу гривні відображає вплив ринкових чинників, а курс виконує роль поглинача шоків, як і передбачено режимом керованої гнучкості.

«Водночас завданням Національного банку залишається збереження стійкості валютного ринку. НБУ готовий оперативно реагувати на зміни ситуації на валютному ринку, використовуючи свій інструментарій та наявні міжнародні резерви», – повідомила пресслужба регулятора.

Обсяг міжнародних резервів України на 1 березня 2026 року становив майже $55 млрд, що забезпечує фінансування 5,7 місяця майбутнього імпорту.

Як відомо, Національний банк України оприлюднив офіційний курс валют на пʼятницю, 13 березня 2026 року. Згідно з оновленими даними, українська гривня дещо ослабла щодо основних іноземних валют. Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,16 грн (зростання на 19 коп.), євро – на 50,95 грн (ослаблення гривні на 2 коп.), а польський злотий – на 11,96 грн (зниження на 1 коп.).

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

Читайте також:

Теги: курс валют Національний банк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Курс валют 13 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 13 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 07:57
Курс валют 12 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 12 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Вчора, 07:21
Курс валют 10 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 10 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
10 березня, 09:05
Стратегія розвитку кредитування від НБУ – це повна бутафорія
Кредити енергетичної галузі. Про реальність та бутафорію
3 березня, 18:31
Фінансове посередництво: чому воно не є стимулом для економічного відновлення
Фінансове посередництво: чому воно не є стимулом для економічного відновлення
26 лютого, 15:15
Обміняти банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 грн можна буде без обмежень та комісій
Нацбанк остаточно вилучить банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 грн: названо дату
20 лютого, 15:20
Мотор-Банк належав екскерівнику компанії «Мотор-Січ» Вʼячеславу Богуслаєву
Нацбанк визнав банк Богуслаєва неплатоспроможним
19 лютого, 19:13
Регулятор стверджує, що фінансові дані клієнтів не постраждали
Інтернет-магазин Нацбанку зазнав кібератаки: частина персональних даних витекла
19 лютого, 16:03
Курс валют на 17 лютого: скільки коштує долар та євро
Курс валют на 17 лютого: скільки коштує долар та євро
17 лютого, 09:10

Економіка

Чи загрожує Україні дефіцит бензину: відповідь міністра
Чи загрожує Україні дефіцит бензину: відповідь міністра
Чи знизить уряд акцизи та ПДВ на пальне: заява Свириденко
Чи знизить уряд акцизи та ПДВ на пальне: заява Свириденко
Чому ростуть долар та євро? Нацбанк назвав причини
Чому ростуть долар та євро? Нацбанк назвав причини
Чи підвищувати тарифи на вантажні перевезення залізницею? Економічний комітет Ради дав рекомендацію уряду
Чи підвищувати тарифи на вантажні перевезення залізницею? Економічний комітет Ради дав рекомендацію уряду
Україна має достатньо грошей, щоб перечекати вибори в Угорщині – Politico
Україна має достатньо грошей, щоб перечекати вибори в Угорщині – Politico
Списання вагонів за віком. Директор Центру транспортних стратегій пояснив проблему
Списання вагонів за віком. Директор Центру транспортних стратегій пояснив проблему

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
11 березня, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua