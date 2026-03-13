Чому ростуть долар та євро? Нацбанк назвав причини

Внаслідок посилення геополітичної невизначеності та її ефектів для валютного ринку чистий попит на валюту збільшився

Динаміка обмінного курсу гривні до долара та євро з початку березня відображає вплив ринкових чинників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний банк, якого цитує «Інтерфакс-Україна».

«Протягом останніх тижнів внаслідок посилення геополітичної невизначеності та її ефектів для валютного ринку чистий попит на валюту збільшився, відповідно курс гривні послабився до долара. Аналогічно слабшали до долара також євро та багато інших валют країн – основних торговельних партнерів України. У результаті обмінний курс гривні відносно згаданих валют залишався відносно стабільними», – йдеться у коментарі пресслужби.

Зазначається, що динаміка обмінного курсу гривні відображає вплив ринкових чинників, а курс виконує роль поглинача шоків, як і передбачено режимом керованої гнучкості.

«Водночас завданням Національного банку залишається збереження стійкості валютного ринку. НБУ готовий оперативно реагувати на зміни ситуації на валютному ринку, використовуючи свій інструментарій та наявні міжнародні резерви», – повідомила пресслужба регулятора.

Обсяг міжнародних резервів України на 1 березня 2026 року становив майже $55 млрд, що забезпечує фінансування 5,7 місяця майбутнього імпорту.

Як відомо, Національний банк України оприлюднив офіційний курс валют на пʼятницю, 13 березня 2026 року. Згідно з оновленими даними, українська гривня дещо ослабла щодо основних іноземних валют. Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,16 грн (зростання на 19 коп.), євро – на 50,95 грн (ослаблення гривні на 2 коп.), а польський злотий – на 11,96 грн (зниження на 1 коп.).

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.