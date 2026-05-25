СЕО «Метінвесту» назвав ключові умови стійкості української промисловості у воєнний час

Риженков наголошує, що головним ресурсом під час війни залишаються люди

Швидкість адаптації та люди: СЕО «Метінвесту» розповів про головні умови виживання промисловості під час війни

Українська промисловість змогла зберегти роботу в умовах повномасштабної війни завдяки швидкій адаптації, взаємодії з військовими та людям, які забезпечують виробництво й логістику. Про це заявив генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков під час форуму GLOBSEC у Празі.

Під час панелі «Уроки воєнного часу: Україна та майбутнє військової справи в Європі» Риженков розповів, що українському бізнесу довелося повністю змінити підходи до роботи після початку повномасштабного вторгнення.

«Ми перебуваємо найближче до фронту, працюємо за 20 кілометрів від лінії бойових дій на Запоріжжі. Як компанія ми залишаємося на передовій від початку війни у 2014 році», – зазначив він.

За словами Риженкова, якщо раніше створення нових рішень для військових займало роки через складні процедури розробки та сертифікації, то після 2022 року промисловість була змушена скоротити цей цикл до кількох тижнів.

«Ми навчилися створювати повністю нові продукти, від ідеї до тестування на передовій, за кілька тижнів замість кількох років. Коли війна впливає на тебе, приходить розуміння, як мирні технології можуть швидко адаптуватися до потреб воєнного часу», – пояснив СЕО «Метінвесту».

За його словами, компанія вже виробила сотні продуктів для потреб оборони – від підземних сталевих укриттів і мобільних госпіталів рівня NATO Role 2 до захисту для техніки, зокрема систем Patriot і танків Leopard.

Водночас Риженков наголосив: головним ресурсом під час війни залишаються люди. «Війна показала, що найцінніший ресурс це люди. Без зварювальників, електриків та інженерів не було б ані укріплених позицій, ані стабільної лінії оборони», – сказав він.

Також він окреслив кілька ключових факторів, які дозволяють промисловим компаніям працювати під час війни: безпека працівників, стабільна логістика, швидкість виробничих процесів та збереження кваліфікованих кадрів.

Він також наголосив, що робота промисловості напряму впливає на здатність країни підтримувати економіку та фінансувати оборону. Зокрема, металургія забезпечує валютну виручку, податкові надходження та виробництво продукції, необхідної для оборонної інфраструктури.

Форум GLOBSEC у Празі зібрав понад 2 тисячі учасників із 86 країн, серед яких представники НАТО, ЄС, урядів, оборонної промисловості та міжнародного бізнесу.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення «Метінвест» Ріната Ахметова надав Україні вже 9,3 млрд грн. Із них 4,9 млрд грн – це допомога армії в межах ініціативи «Сталевий фронт». Компанія розробила спеціальні захисні панцирі для танків Abrams, Bradley, Т-64, і навіть системи Patriot, а також забезпечує бійців протимінними тралами власного виробництва. Крім того, фахівці Метінвесту будують підземні шпиталі класу NATO Role 2, а також забезпечують бійців амуніцією, транспортом та засобами розвідки.