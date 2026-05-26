Тарифи на електрику: для кого зміняться ціни на постачання

glavcom.ua
Максим Бурич
В Україні готується перегляд вартості послуг на ринку електроенергії. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), під час свого засідання розглядає пропозицію щодо зміни тарифів на передачу електричної енергії та диспетчеризацію з 1 липня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на засідання НКРЕКП.

Ці розцінки встановлюються безпосередньо для системного оператора НЕК «Укренерго». Побутовим споживачам хвилюватися через нову ініціативу регулятора не варто. Рішення, яке зараз опрацьовує НКРЕКП, стосується виключно промислового сектору та комерційних учасників ринку.

Для населення тариф на світло залишається незмінним і фіксованим – 4,32 грн/кВт·год. Вартість електрики для громадян регулюється не комісією, а окремими постановами Кабінету Міністрів України. Чинний рівень ціни офіційно зафіксований урядом і діятиме щонайменше до 31 жовтня 2026 року. Лише після цієї дати Кабмін повернеться до питання можливого перегляду вартості кіловата для побутових потреб.

Нові розцінки для бізнесу та промисловості

Натомість для комерційних підприємств та окремих сегментів енергетичного ринку НКРЕКП планує суттєве підвищення трьох ключових інфраструктурних тарифів «Укренерго»:

  • Тариф на передачу електроенергії: пропонується підвищити до 903,53 грн/МВт·год. Це на 21,6% більше за нинішній рівень.
  • Тариф для підприємств «зеленої» електрометалургії: може зрости до 535,97 грн/МВт·год, що означає стрибок одразу на 42% порівняно з поточною ставкою.
  • Тариф на диспетчеризацію: планується зафіксувати на рівні 118,64 грн/МВт·год, тобто він продемонструє помірне зростання на 7,8%.

Коли чекати на остаточний вердикт

У профільному відомстві окремо наголошують, що оприлюднені цифри наразі є лише попереднім проектом рішення. Згідно з чинною процедурою, регулятор зобов'язаний провести відкриті громадські обговорення із залученням експертів, представників бізнес-асоціацій та енергетичних компаній.

Тільки після детального аналізу всіх зауважень та балансування інтересів ринку НКРЕКП винесе це питання на фінальне голосування для остаточного затвердження.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні 26 травня ухвалила рішення знизити вартість послуг із зберігання блакитного палива в підземних сховищах (ПСГ) на 10%. Головна мета цього кроку – мотивувати українських та європейських трейдерів активніше закачувати газ до вітчизняних сховищ.

 

