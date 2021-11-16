Науковець пояснив, чому тепер в українських супермаркетах продається імпортна картопля

Фурдига: «Тепер купуємо в Азербайджані, Єгипті, Алжирі, Ізраїлі»

В українських супермаркетах часто можна зустріти імпортовану з Єгипту, Ізраїлю чи інших країн картоплю, бо промислове виробництво цього овочу у нас становить лише 10% усього урожаю по країні, решту вирощують приватно. До того ж немає професійних сховищ, тож дешевше картоплю привезти з-за кордону, розповів в інтерв’ю «Главкому» директор Інституту картоплярства, кандидат сільськогосподарських наук Микола Фурдига.

«Де дешевше – звідти і везуть. У міжсезоння всі хочуть їсти нормальну картоплю. А у нас практично вся вона вирощена у присадибному господарстві, немає нормальних професійних сховищ. Ось і купуємо в Азербайджані, Єгипті, Алжирі, Ізраїлі. Слід зазначити, що чорнозем – це не найкращий ґрунт для картоплі. Ось пройшов дощ, а потім довго нема вологи – і все. Бульби виходять як у броні, не ростуть. Так що краще піщані ґрунти», наголосив науковець.

Також Фурдига повідомив, що немає нічого у поганого у митій картоплі, яку часто продають супермаркети. На якість бульби це не впливає. «У цьому жодного негативу немає – це ж не фрукти, які після миття можуть почати псуватися. Тим паче існує не тільки мокре миття, а й сухе – спеціальними щітками обробляють. Просто покращується зовнішній вигляд, щоб краще продавалася. А якщо в супермаркетах продають картоплю з налиплими грудками землі – це просто для економії», – застеріг фахівець

Як раніше повідомлялося, ціна на картоплю, що йде з України на експорт, принаймні, в п’ять разів нижча тієї, за яку українцям доводиться її купувати на споживчому ринку.

До слова, команда дослідників ARS та їхні партнери з Перу та США об’єднала два дикі види картоплі з Південної Америки та вивела гібриди, які витримували різкі заморозки. Робота тривала декілька років, у результаті чого отримали сорт, який має найбільшу здатність переносити морози.

Як повідомлялося, в Інституті картоплярства Національної академії аграрних наук України вивели два сорти картоплі для дієтичного харчування та підвищення імунітету – «Солоха», з синьо-фіолетовим кольором м'якоті, та «Хортиця» – з червоним.

Раніше директор насіннєвої компанії «Агріко Україна» Микола Гордійчук повідомив, що вже в листопаді ціни на картоплю зростуть.