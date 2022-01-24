Навесні значно подорожчає «другий хліб» українців: прогноз

Ціни на картоплю підуть вгору – експерт

Нині, завдяки високому торішньому врожаю, ціна на картоплю тримається на нижчому рівні, ніж вона була торік в цю пору. Однак уже в середині весни вона може стрімко зрости. Причина в тому, що восени на зберігання була закладена картопля поганої якості. Про це інформує керівник проєкту «АПК-Інформ: овочі та фрукти», пише AgroTimes.

В цьогорічному сезоні відчутно подорожчали всі овочі борщового набору. Ціни на моркву, цибулю, буряк б'ють багаторічні рекорди. Виняток становить хіба що картопля, яка поки дешевша, ніж була минулої зими. Однак ця ситуація може дуже швидко змінитися, кажуть спеціалісти.

Попри те, що на календарі вже середина зими, оптові ціни на картоплю тримаються на рівні 4,5 грн за кілограм. Однак уже в середині весни або навіть на її початку ситуація може кардинально змінитися: ціна на картоплю стрімко піде вгору.

Причому спеціалісти не пов'язують це з дефіцитом пропозиції. Причина в іншому: через несприятливі минулорічні кліматичні умови аграрії зібрали дуже багато неякісних коренеплодів. І всі вони були закладені на зберігання разом із якісною картоплею.

Зрештою це призведе до того, що навіть якісна картопля почне псуватись. А відтак, за той овоч, що зберігся непогано, почнуть правити високу ціну.

«Саме зростання частки неякісної продукції, яку також відправляли у сховища, може призвести до зростання цін на внутрішньому ринку. З більшою ймовірністю вже до середини весни 2022 року на внутрішньому ринку України цінники на картоплю стандартної якості мають усі шанси перевищити показники 2021 року», – прогнозує Олександр Хорев.

Нагадаємо, українські науковці назвали найпродуктивніші сорти картоплі.

Також українські вчені назвали сорт картоплі, який не цікавий колорадському жуку.

Як раніше повідомлялося, ціна на картоплю, що йде з України на експорт, принаймні, в п’ять разів нижча тієї, за яку українцям доводиться її купувати на споживчому ринку.

Як повідомлялося, в Інституті картоплярства Національної академії аграрних наук України вивели два сорти картоплі для дієтичного харчування та підвищення імунітету – «Солоха», з синьо-фіолетовим кольором м'якоті, та «Хортиця» – з червоним.

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