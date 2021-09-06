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    Продаж футболок Роналду приніс «Манчестер Юнайтед» великий прибуток

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    Кріштіану Роналду вже відпрацьовує свій контракт - Продаж футболок Роналду приніс «Манчестер Юнайтед» великий прибуток
    Кріштіану Роналду вже відпрацьовує свій контракт
    Фото з відкритих джерел

    За пів доби клуб і спортивна компанія-спонсор заробили $45 млн

    Вже в перші 12 годин після початку продажів футболок Кріштіану Роналду «Манчестер Юнайтед» заробив велику суму. Як стверджує AS, за пів доби позначки продажу футболок досягли позначки в $45 млн.

    При цьому необхідно розуміти, що значна частина від суми дістанеться компанії аdidas, технічному спонсору англійського клубу. Як правило, безпосередньо клуб отримує 10% від суми продажів.

    Роналду повернувся в «Манчестер Юнайтед» під час літнього трансферного вікна. 36-річний португалець вирішив залишити «Ювентус», за який виступав з 2018 року. Він уже виступав за «МЮ» з 2003 по 2009 роки.

    Португалець зізнався, що ключову роль в його переході зіграв колишній тренер команди сер Алекс Фергюсон. Після розмови з ним Роналду прийняв запрошення «червоних дияволів».

    Раніше стало відомо, скільки заробив Шевченко в збірній України.

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    Теги: Суми Манчестер час
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    Продаж футболок Роналду приніс «Манчестер Юнайтед» великий прибуток