НБУ встановив рекорд резервів і заробив для бюджету 146 млрд грн

Андрій Пишний: НБУ і цього року зробить вагомий внесок у підтримку обороноздатності держави

Рада Національного банку України затвердила консолідовану фінансову звітність за 2025 рік: фінансовий результат регулятора склав 153 млрд гривень, а до Державного бюджету планується перерахувати 146,1 млрд гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НБУ.

Баланс зріс до 3,3 трлн грн, резерви — рекордні

Станом на 31 грудня 2025 року валюта балансу Національного банку становила 3 300,6 млрд грн – проти 2 700 млрд грн роком раніше. Ключовим чинником зростання стало збільшення міжнародних резервів понад на 30% – до $57,3 млрд на кінець 2025 року (з $43,8 млрд на кінець 2024-го). При цьому обсяг коштів і депозитів в іноземній валюті та банківських металах збільшився у 2,5 раза.

Основні складові активів НБУ на кінець 2025 року:

кошти і депозити в іноземній валюті та банківських металах – 1 223,4 млрд грн;

цінні папери нерезидентів – 1 089,3 млрд грн;

цінні папери України (ОВДП) – 699,5 млрд грн.

Зобов'язання НБУ становили 2 721 млрд грн, або 82% валюти балансу. Власний капітал зріс на 2% – з 567,6 до 579,5 млрд грн – переважно за рахунок резервів переоцінки через зміну офіційного курсу гривні.

153 млрд грн прибутку: звідки і куди

Фінансовий результат НБУ за 2025 рік – 153 млрд гривень. Основна складова – переоцінка фінансових інструментів на суму майже 113,2 млрд грн, що є наслідком зміни офіційного валютного курсу та справедливої вартості активів. Чистий процентний дохід склав 17,4 млрд грн. Витрати на виготовлення банкнот, утримання персоналу та адміністративні потреби зросли до 10 млрд грн (у 2024 році — 8,1 млрд грн).

Прибуток до розподілу становить 155 млрд грн. З цієї суми 8,9 млрд грн спрямують до загальних резервів НБУ, а решта – 146,1 млрд грн – піде до Державного бюджету після узгодження термінів із Міністерством фінансів.

«Попри те, що прибуток не є ціллю будь-якого центрального банку, в умовах повномасштабної війни Національний банк і цього року зробить вагомий внесок у підтримку обороноздатності і стійкості держави, перерахувавши до Державного бюджету частину свого прибутку до розподілу», – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Застереження аудиторів

Зовнішній аудит провела компанія Ernst & Young. Аудитори підтвердили загальну достовірність звітності, однак висловили думку із застереженням щодо підходу НБУ до формування резервів під гривневі ОВДП: на думку аудиторів, такий резерв мав бути визнаний. НБУ з цим не погоджується, вважаючи, що уряд має потенціал своєчасно виконувати зобов'язання за державними облігаціями — зважаючи на безпрецедентні обсяги зовнішньої фінансової допомоги. Звіт також містить пояснювальний параграф щодо невизначеності, пов'язаної з впливом російської агресії на діяльність регулятора, однак аудиторська думка з цього приводу не модифікована.



Нагадаємо, за підсумками 2025 року міжнародні резерви України досягли $57,3 млрд – найвищого показника за всю історію незалежності. Зростання за рік перевищило 30%.

До слова, на початку 2026 року резерви продовжили оновлювати рекорди: станом на 1 лютого вони сягнули $57,66 млрд завдяки стабільним надходженням від міжнародних партнерів.