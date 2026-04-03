Нацбанк пом'якшив валютні обмеження

Регулятор полегшує валютні обмеження, щоб людям, які збирають кошти на лікування за кордоном, було зручно проводити фінансові операції

Національний банк дозволив накопичувати повну суму валюти на лікування за кордоном та врегулював розрахунки Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на регулятора.

Як зазначається, фізичній особі, яка потребує лікування, її родичу або благодійному фонду дозволено купувати іноземну валюту в банку України для накопичення повної суми для здійснення розрахунків із медичним закладом за кордоном. Регулятор вважає, що такі зміни не матимуть суттєвого впливу на валютний ринок України.

Також Нацбанк унормував здійснення розрахунків у гривнях та іноземній валюті на території України, необхідних для діяльності Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, відповідно до реалізації положень угоди, укладеної між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 3 квітня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар та євро зміцнилися, однак злотий втратив в ціні. Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,81 грн, євро – 50,45 грн, а польський злотий – 11,77 грн.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.