Нацбанк пом'якшив валютні обмеження

glavcom.ua
НБУ врегулював порядок розрахунків у гривнях та іноземній валюті для роботи Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови
Регулятор полегшує валютні обмеження, щоб людям, які збирають кошти на лікування за кордоном, було зручно проводити фінансові операції

Національний банк дозволив накопичувати повну суму валюти на лікування за кордоном та врегулював розрахунки Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на регулятора.

Як зазначається, фізичній особі, яка потребує лікування, її родичу або благодійному фонду дозволено купувати іноземну валюту в банку України для накопичення повної суми для здійснення розрахунків із медичним закладом за кордоном. Регулятор вважає, що такі зміни не матимуть суттєвого впливу на валютний ринок України.

Також Нацбанк унормував здійснення розрахунків у гривнях та іноземній валюті на території України, необхідних для діяльності Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, відповідно до реалізації положень угоди, укладеної між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 3 квітня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар та євро зміцнилися, однак злотий втратив в ціні. Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,81 грн, євро – 50,45 грн, а польський злотий – 11,77 грн.

Читайте також 👉 Податкова реформа 2027: нові правила для посилок, таксі та онлайн-платформ

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

Читайте також:

Читайте також

Стратегія розвитку кредитування від НБУ – це повна бутафорія
Кредити енергетичної галузі. Про реальність та бутафорію
3 березня, 18:31
Курс валют 12 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 12 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
12 березня, 07:21
Курс валют 13 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 13 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
13 березня, 07:57
Регулятор наголосив на готовності оперативно реагувати для збереження стійкості валютного ринку
Чому ростуть долар та євро? Нацбанк назвав причини
13 березня, 11:20
Рішення про накладення штрафу Національний банк ухвалив 16 березня
Нацбанк оштрафував «Укрпошту» на понад 250 тис. грн
17 березня, 21:41
Останнім часом курс валют в Україні стрімко йде вгору
Курс валют 26 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
26 березня, 08:00
НБУ вважає, що Ігор Смілянський неналежно керує «Укрпоштою»
Нацбанк поставив під сумнів компетентність гендиректора «Укрпошти»
28 березня, 19:13
Національний банк оновив офіційний курс валют на 1 квітня 2026 року
Курс валют 1 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
1 квiтня, 08:47
Національний банк оновив офіційний курс валют на 3 квітня 2026 року
Курс валют 3 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
3 квiтня, 07:24

Особисті фінанси

Ціни на пальне 6 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 6 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
В Україні стрімко здорожчав популярний овоч
В Україні стрімко здорожчав популярний овоч
Кешбек на пальне: скільки можна зекономити за теперішніми цінами
Кешбек на пальне: скільки можна зекономити за теперішніми цінами
Курс валют 5 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 5 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 5 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 5 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 4 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 4 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
