Президент української команди оновив віковий рекорд вітчизняного футболу

Лиховидов є граючим президентом клубу Другої ліги
фото: ФК «Реал Фарма»

Микола Лиховидов дістався до нової позначки у кар'єрі

13 квітня 2026 року Микола Лиховидов, який уже багато років поєднує ролі президента та чинного гравця одеського клубу «Реал Фарма», встановив новий вражаючий рекорд: він з’явився на полі у офіційному матчі Другої ліги, ставши найстаршим професійним футболістом в історії України. Про це повідомляє «Главком».

Особливості досягнення

На момент виходу на заміну Лиховидову виповнилося 60 років і 79 днів, що є небаченим для вітчизняного професійного спорту. Історична подія відбулася в межах 26-го туру чемпіонату України серед команд Другої ліги. Одеський «Реал Фарма» приймав на власному полі команду «Скалу 1911» зі Стрия. Поєдинок видався напруженим і завершився безгольовою нічиєю 0:0. Микола Лиховидов з’явився на полі у компенсований арбітром час – на 90+3 хвилині зустрічі. Хоча його перебування на ігровому майданчику було коротким, цього виявилося достатньо для офіційної фіксації чергового досягнення.

Варто зауважити, що Лиховидов оновлює власні рекорди з неймовірною частотою. Попередню позначку було встановлено лише за десять днів до цього: 3 квітня він брав участь у поєдинку проти тернопільського колективу «Самбір-Нива-2», коли йому було 60 років і 69 днів. Така стабільність свідчить не лише про формальну присутність у заявці, а й про активну участь президента у житті команди безпосередньо в ігровому ритмі. Протягом поточного сезону функціонер-футболіст провів уже 17 матчів у всіх турнірах, хоча поки що не відзначився результативними діями.

Подальші плани

Наступний шанс знову підняти планку рекорду Микола Іванович матиме вже 19 квітня, коли його команда зустрінеться з футбольним клубом «Атлет». Феномен Лиховидова часто порівнюють зі світовими прикладами спортивного довголіття. Абсолютне світове лідерство у цій категорії поки що належить єгиптянину Еззельдіну Бахадеру. Останній у 2020 році вийшов на поле у матчі третьої ліги Єгипту у віці 74 років і 125 днів. 

Українські федерації закликали поновити санкції проти РФ та Білорусі у водних видах
Президент української команди оновив віковий рекорд вітчизняного футболу
Країни Північної Європи можуть відмовитись від турнірів World Aquatics через зняття санкцій з РФ
Костюк переможно стартувала на турнірі у Руані
Паралімпійський комітет повідомив про рішення щодо атлетів, які не зняли шапки, коли лунав гімн РФ
Міжнародна федерація водних видів спорту зняла санкції з Росії: з'явився коментар МОК
