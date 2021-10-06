Ціна нафти Brent перевищила $83 за барель вперше за три роки
На максимумі дня ф'ючерс на нафту Brent подорожчав більш ніж на 2% щодо попереднього закриття
Ціна грудневого ф'ючерсу на нафту марки Brent 5 жовтня піднялася вище $83 за барель, свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE.
На максимумі дня барель Brent дорожчав до $83,11, додаючи 2,3% до попереднього закриття. В останній раз Brent торгувалася на такому рівні 10 жовтня 2018 року.
Нафта WTI піднялася до найвищого рівня з 2014 року. Ціна листопадових ф'ючерсів на WTI виросла на 2,3%, до $79,4 за барель.
Така ситуація на ринку нафти підігрівається рішенням країн ОПЕК+ зберегти колишні рівні нарощування нафтовидобутку, яке дало зелене світло покупцям для подальшого розгону цін. Учасники угоди ОПЕК+ на засіданні в понеділок прийшли до угоди дотримуватися прийнятого раніше плану по збільшенню добового видобутку сировини на 400 тис. барелів щомісяця.
Рекордні цінові рівні спостерігаються також на ринку газу в Європі. Ціна листопадового ф'ючерсу на природний газ в Європі оновила рекорд, вперше в історії перевищивши $1450 за тисячу кубометрів. На відкритті торгів тисяча кубометрів газу на біржі ICE коштувала менше $1190.
У банку Goldman Sachs вважають базовим варіантом розвитку подій на сировинному ринку зростання цін на Brent до $90 за барель до кінця року. Цьому сприятимуть скорочення запасів нафти в США, що зайшли в глухий кут переговори між США і Іраном, що перешкодить Ірану відновити поставки сировини на ринок, а також угода щодо обмеження видобутку сировини країнами ОПЕК+, повідомив глава відділу енергетичних досліджень Goldman Sachs Деміен Курвалі.
У коментарі виданню MarketWatch автор аналітичного сервісу Sevens Report Research Тайлер Річі зазначив, що зростання цін на нафту викликане дефіцитом газу в деяких регіонах світу, в умовах якого споживачі переключаються на більш дешеву нафту.
У свою чергу, вартість жовтневого ф'ючерса на газ на нідерландському хабі TTF на момент публікації дорівнювала €85,25 за мегават-годину, або $1031,3 за тисячу кубометрів. Подорожчання в порівнянні з рівнем закриття сесії 27 вересня склало 11,4%.
Раніше стало відомо, що запаси природного газу на зимовий період в Європі та США виявилися значно меншими за середні показники за останні п'ять років, досягнувши критично низького рівня.
Експерти припускають, якщо настануть тривалі холоди, то ціни на газ в США можуть подвоїтися, а дефіцит палива в Європі стане серйозним. Брак газу в цьому регіоні може змусити весь світ платити за його постачання дорожче, відзначають аналітики. Лише в серпні вартість палива зросла на 35%.
Відзначимо, зростання цін на газ в Європі пов'язують зі слабкими темпами заповнюваності підземних сховищ. Ще однією причиною називають відмову російського «Газпрому» бронювати додаткові потужності українського транзиту. Так, він викупив лише незначну частину із запропонованих додаткових твердих потужностей прокачування через Україну на вересень, хоча в попередні місяці викуповував весь виставлений обсяг для прокачування в 15 млн кубометрів на добу.
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