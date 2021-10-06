Ціна нафти Brent перевищила $83 за барель вперше за три роки

На максимумі дня ф'ючерс на нафту Brent подорожчав більш ніж на 2% щодо попереднього закриття

Ціна грудневого ф'ючерсу на нафту марки Brent 5 жовтня піднялася вище $83 за барель, свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE.

На максимумі дня барель Brent дорожчав до $83,11, додаючи 2,3% до попереднього закриття. В останній раз Brent торгувалася на такому рівні 10 жовтня 2018 року.

Нафта WTI піднялася до найвищого рівня з 2014 року. Ціна листопадових ф'ючерсів на WTI виросла на 2,3%, до $79,4 за барель.

Така ситуація на ринку нафти підігрівається рішенням країн ОПЕК+ зберегти колишні рівні нарощування нафтовидобутку, яке дало зелене світло покупцям для подальшого розгону цін. Учасники угоди ОПЕК+ на засіданні в понеділок прийшли до угоди дотримуватися прийнятого раніше плану по збільшенню добового видобутку сировини на 400 тис. барелів щомісяця.

Рекордні цінові рівні спостерігаються також на ринку газу в Європі. Ціна листопадового ф'ючерсу на природний газ в Європі оновила рекорд, вперше в історії перевищивши $1450 за тисячу кубометрів. На відкритті торгів тисяча кубометрів газу на біржі ICE коштувала менше $1190.

У банку Goldman Sachs вважають базовим варіантом розвитку подій на сировинному ринку зростання цін на Brent до $90 за барель до кінця року. Цьому сприятимуть скорочення запасів нафти в США, що зайшли в глухий кут переговори між США і Іраном, що перешкодить Ірану відновити поставки сировини на ринок, а також угода щодо обмеження видобутку сировини країнами ОПЕК+, повідомив глава відділу енергетичних досліджень Goldman Sachs Деміен Курвалі.

У коментарі виданню MarketWatch автор аналітичного сервісу Sevens Report Research Тайлер Річі зазначив, що зростання цін на нафту викликане дефіцитом газу в деяких регіонах світу, в умовах якого споживачі переключаються на більш дешеву нафту.

У свою чергу, вартість жовтневого ф'ючерса на газ на нідерландському хабі TTF на момент публікації дорівнювала €85,25 за мегават-годину, або $1031,3 за тисячу кубометрів. Подорожчання в порівнянні з рівнем закриття сесії 27 вересня склало 11,4%.