Не можна вводити накопичувальну пенсійну систему, доки існує ризик дефолту, – економіст

«Гроші від продажу ОВДП отримає Мінфін і гаситиме ними борги, які будуть наростати, і все може закінчитися дефолтом»

Запровадження накопичувального рівня пенсійної системи в Україні за умови нестабільної економічної ситуації та ризику дефолту загрожує втратою пенсійних заощаджень. Про це заявив ексміністр соцполітики Андрій Рева в коментарі «Обозревателю».

За оцінками експертів, в разі запровадження накопичувального рівня пенсійної системи в нинішніх нестабільних економічних умовах пенсійні фонди для забезпечення збереження внесків з високою ймовірністю інвестуватимуть в державні облігації внутрішньої позики. І в разі дефолту, громадяни залишаться без пенсійних внесків.

«Гроші від продажу ОВДП отримає Мінфін і гаситиме ними борги, насамперед зовнішні. Таким чином, борги будуть наростати, і в один момент усе може закінчитися дефолтом. Гроші за облігаціями не виплатять, а значить, люди залишаться без накопичень», – пояснив Рева.

Раніше народний депутат Вікторія Гриб заявила, що запропоновані варіанти введення другого рівня пенсійної реформи можуть привести до втрати українцями своїх пенсійних накопичень, оскільки не передбачені механізми захисту вкладів від інфляції та девальвації. У підсумку, на її думку, пенсійні вклади може спіткати та ж доля, що і вклади в Ощадбанку СРСР.

Водночас економіст Борис Кушнірук вважає, що запропоновані владою законопроєкти щодо впровадження накопичувального рівня пенсійної системи вигідні лише фінансовим посередникам, та наголосив, що влада не передбачила механізмів захисту заощаджень громадян.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти щодо пенсійної реформи – депутатський «Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення» (реєстр. №2683) та урядовий «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи» (реєстр.№4408), кожен з яких передбачає додаткові витрати для бізнесу.