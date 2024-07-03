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Виплати до Дня Незалежності: хто та скільки отримає

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Виплати до Дня Незалежності: хто та скільки отримає
Деякі українці зможуть отримати разову допомогу на понад 3 тис. грн
фото з відкритих джерел

Заяви на разову грошової виплати можна подати до 1 серпня

У 2024 році до Дня Незалежності деякі категорії українців зможуть отримати разову допомогу від 450 до 3,1 тис. грн. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Заяви на разову грошової виплати можна подати до 1 серпня. Якщо ж у зазначений термін цього не вийде зробити, їх можна подати до 1 жовтня 2024 року.

Механізм виплати такий же, як був у 2023 році:

  • пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією – без додаткового звернення.
  • ветеранам війни, які проходять службу / працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу / працюють, на підставі поданих заявок, в т.ч. через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.
  • тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу / не працює, для отримання допомоги потрібно подати до ПФУ заяву (довільної форми). Виплату буде проведено за місцем проживання осіб на поточний рахунок в уповноваженому банку.

Скільки грошей можна отримати

Разова грошова виплата до Дня Незалежності України виплачується до 24 серпня 2024 році в таких розмірах:

  • особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:
  1. групи – 3,1 тис. грн;
  2. групи – 2,9 тис. грн;
  3. групи – 2,7 тис. грн;
  • учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, – 1 тис. грн;
  • особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 3,1 тис. грн;
  • членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 650 грн;
  • учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України ветеранам та деяким іншим особам у 2024 році.

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Теги: День Незалежності українці соцвиплати

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