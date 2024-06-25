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Радники Трампа представили план припинення війни РФ в Україні – Reuters

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Радники Трампа представили план припинення війни РФ в Україні – Reuters
Радники представили свою стратегію Трампу, і колишній президент відповів схвально
фото: з відкритих джерел

План передбачає надання Україні військової допомоги лише тоді, якщо Київ вступить у мирні переговори з Москвою

Два ключові радники Дональда Трампа представили йому план припинення війни РФ в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що план передбачає надання Україні військової допомоги лише тоді, якщо Київ вступить у мирні переговори з Москвою.

Водночас США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку Вашингтона, заявив генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, один із радників Трампа з національної безпеки.

Відповідно до плану, розробленого Келлогом та Фредом Флейцем, які обидва працювали керівниками апарату в Раді національної безпеки Трампа під час його президентства в період 2017-2021 років, основою мирних переговорів буде припинення вогню на актуальній лінії фронту.

Радники представили свою стратегію Трампу, і колишній президент відповів схвально, сказав Флейц. «Я не стверджую, що він погодився з цим або погоджувався з кожним словом, але ми були раді отримати зворотній зв’язок», – додав він.

Водночас речник Трампа Стівен Ченг заявив, що офіційними слід вважати лише заяви, зроблені Трампом або уповноваженими членами його команди.

Стратегія, викладена Келлогом та Флейцем, є найбільш детальним планом, розробленим соратниками Трампа, який заявив, що зможе швидко врегулювати війну в Україні, якщо переможе на виборах 5 листопада.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, якщо американський експрезидент Дональд Трамп знову прийде до влади, угоду про безпеку з Україною може бути буде скасовано.

Колишній президент США Дональд Трамп звинуватив чинного президента США Джо Байдена у тому, що його заяви про вступ України до НАТО нібито спровокували російське вторгнення в Україну.

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Теги: Дональд Трамп війна Україна

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