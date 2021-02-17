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    Економіка та фінанси

    Нелегальний експорт зерна виводить з України мільярди доларів – Гетманцев

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    Гетманцев зауважив, що депутати фінансового комітету зроблять усе можливе, аби детінізувати аграрний сектор - Нелегальний експорт зерна виводить з України мільярди доларів – Гетманцев
    Гетманцев зауважив, що депутати фінансового комітету зроблять усе можливе, аби детінізувати аграрний сектор
    Фото з відкритих джерел

    Голова комітету переконаний, що в махінації втягнуті відомі світові зернотрейдери

    Щороку бюджет України втрачає $2 млрд через шахраїв, які купують зерно за готівку та експортують його за кордон.

    Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив в коментарі «Інтерфакс-Україна».

    «$2 млрд. Така сума коштів не повертається у вигляді валютної виручки щороку до держави через дії шахраїв, які спочатку придбають за готівку зерно, а потім експортують його за кордон. Це кошти, які втрачає наша економіка. Це податки, які недоотримують наші медики. Це доходи, які отримують злочинці. На жаль, у вчинення злочинів втягнуті відомі світові зернотрейдери», – сказав Гетманцев.

    За його словами, у результаті зустрічі в Офісі Генерального прокурора було розпочато кримінальне провадження. Він також зауважив, що депутати фінансового комітету зроблять усе можливе, аби детінізувати аграрний сектор української економіки.

    Голова комітету переконаний, що в махінації втягнуті відомі світові зернотрейдери.

    «Мова йде про те, що зерно нелегально скуповується на території України за готівку, вантажиться на судна від імені фіктивних фірм тут і на ім'я фіктивних фірм за кордон. Експортується за кордон, і ми не отримуємо $2 млрд валютної виручки на рік».

    З 1 червня 2020-го по 12 лютого 2021 року Україна експортувала 30,12 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 7,8 млн тонн менше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.

    Нагадаємо, Китай уперше очолив список імпортерів українського збіжжя.

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    Теги: економіка податки бюджет експорт зерно Україна кордон Данило Гетманцев
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