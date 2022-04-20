Енергорегулятор анулював ліцензії компаній, пов'язаних з РФ

Кінцевими бенефіціарами компаній є громадяни Росії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг анулювала ліцензії п’ятьом українським компаніям, власниками яких є громадяни Росії. Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП

«НКРЕКП разом з Службою безпеки України було встановлено, що діяльність окремих компаній-ліцензіатів на території нашої країни контролюється резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України», – зазначається у повідомленні.

Після отримання документального підтвердження права власності, регулятор анулював ліцензії п’яти компаніям.

«Після документального підтвердження встановлення контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», Регулятор анулював ліцензії п’яти компаніям. Відповідне рішення НКРЕКП прийняла на своєму відкритому засіданні 20 квітня 2022 року», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, були анульовані ліцензії:

ТОВ «Істек» на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

ТОВ «Алакор сіті» на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу;

ТОВ «Стілл енерджі» на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу;

ТОВ «Екопроменергія» на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії;

ТОВ «ПВ Солар стейшн» на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

Кінцевими бенефіціарами вказаних компаній є громадяни РФ.

До слова, французька сенаторка закликає до повного ембарго на газ і нафту з Росії.