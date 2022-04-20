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    Економіка та фінанси

    Енергорегулятор анулював ліцензії компаній, пов'язаних з РФ

    НКРЕКП позбавив ліцензій&nbsp;п&rsquo;ять компаній - Енергорегулятор анулював ліцензії компаній, пов'язаних з РФ
    НКРЕКП позбавив ліцензій п’ять компаній
    фото: ua-energy

    Кінцевими бенефіціарами компаній є громадяни Росії

    Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг анулювала ліцензії п’ятьом українським компаніям, власниками яких є громадяни Росії. Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП

    «НКРЕКП разом з Службою безпеки України було встановлено, що діяльність окремих компаній-ліцензіатів на території нашої країни контролюється резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України», – зазначається у повідомленні.

    Після отримання документального підтвердження права власності, регулятор анулював ліцензії п’яти компаніям.

    «Після документального підтвердження встановлення контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», Регулятор анулював ліцензії п’яти компаніям. Відповідне рішення НКРЕКП прийняла на своєму відкритому засіданні 20 квітня 2022 року», – йдеться у повідомленні.

    Зокрема, були анульовані ліцензії:

    ТОВ «Істек» на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

    • ТОВ «Алакор сіті» на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу;
    • ТОВ «Стілл енерджі» на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу;
    • ТОВ «Екопроменергія» на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії;
    • ТОВ «ПВ Солар стейшн» на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

    Кінцевими бенефіціарами вказаних компаній є громадяни РФ.

    До слова, французька сенаторка закликає до повного ембарго на газ і нафту з Росії.

    Теги: росія окупанти НКРЕКП війна ліцензія Україна окупація #stoprussia
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    Енергорегулятор анулював ліцензії компаній, пов'язаних з РФ