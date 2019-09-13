НКРЕКП кілька років не переглядала заробітну плату для харківських газовиків новини компаній



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З початку 2019 року з компанії звільнилося вже 129 осіб

Через низьку заробітну плату з компанії «Харківміськгаз» масово звільняється кваліфікований персонал. З початку 2019 року з компанії звільнилося вже 129 осіб. На сьогоднішній день недокомплектація кадрами становить 38%. Це наслідок ігнорування НКРЕКП обов'язки встановлювати економічно-обґрунтований тариф на розподіл для АТ «Харківміськгаз».

Негативна тенденція плинності кадрів в газорозподільної компанії в Харкові спостерігається вже не перший рік. У 2017 році компанію покинули 154 працівника, а в 2018 році - 216. На підприємстві катастрофічно не вистачає слюсарів, монтерів, електрогазозварників, водіїв, майстрів, контролерів, метрологів.

Зараз єдиним джерелом фінансування для АТ «Харковгоргаз» є тариф на розподіл природного газу, який затверджується НКРЕКП. Частка витрат на оплату праці персоналу в тарифі становить 35 %. Однак, вже три роки Держрегулятор не переглядав тариф газорозподільної компанії, який до цих пір залишається на рівні 2016 року.

«Основною проблемою для залучення персоналу вже котрий рік є низький рівень заробітної плати. На сьогоднішній день, середня зарплата працівників компанії становить 8 598грн. Низький рівень заробітної плати є причиною відсутності припливу молодих фахівців, що незабаром може привести до необоротних наслідків, а саме - до неможливості здійснювати основні виробничі процеси через відсутність необхідного персоналу», - говорить начальник управління по персоналу АТ «Харківміськгаз» Олена Гетманова

Вимога переглянути тариф на розподіл це не означає збільшити ціну газу. В даному випадку мова йде про процентний перерозподіл в рамках існуючої ціни. З сплаченої вартості газу споживачем газорозподільна компанія отримує лише 322,92 грн за 1000 куб. м, що становить лише 4%. Навіть неодноразові акції протесту газовиків за перегляд тарифу під будівлею Регулятора не принесли ніякого результату.